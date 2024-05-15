НБУ пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем — Finance.ua

НБУ пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем Сьогодні 15:30 — Фінтех і Картки

НБУ пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем

Національний банк України пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів, а також скасування такої реєстрації.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Що вже зробив Національний банк:

1). Визначив критерії, відповідно до яких (у разі відповідності хоча б одному з яких) НБУ матиме право в окремих випадках не скасовувати реєстрацію, не відмовляти в реєстрації або узгодженні оновлених документів платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора платіжних послуг, якщо таке скасування або відмова можуть мати негативний вплив на функціонування платіжного ринку та становити загрозу для користувачів платіжних послуг.

Читайте також Чи відмовиться Україна від паперових грошей: відповідь експерта

2). Уточнив, що підставою для відмови в реєстрації, узгодженні оновлених документів платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів може бути надання заявниками недостовірної інформації в документах, поданих до Національного банку саме під час процесу реєстрації.

3). Уточнив види діяльності, що можуть здійснюватися на підставі ліцензії на здійснення операцій з готівкою.

Відповідні норми містить проєкт постанови «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», що пропонується для громадського обговорення.

Читайте також Скільки банківських карток припадає на одного українця

Зазначається, що норми проєкту постанови, які стосуються здійснення державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також питань нагляду та застосування заходів впливу за порушення законодавства, в тому числі у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не підлягають обговоренню відповідно до вимог Закону України «Про Національний банк України».

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.