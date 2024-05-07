Скільки банківських карток припадає на одного українця — Finance.ua

Скільки банківських карток припадає на одного українця Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

Скільки банківських карток припадає на одного українця

На кожного повнолітнього громадянина України припадає в середньому 3 платіжні картки.

Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська з посиланням на дані Національного банку України.

За її словами, загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни.

Загальна кількість платіжних карток

У загальній кількості платіжних карток понад 45,3% — це картки для здійснення видаткових операцій (понад 52 млн шт.) і протягом 2023 року порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 12,5%.

Крім того, суттєво змінилася кількість безконтактних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість збільшилася на 17% — до 30,6 млн шт., відтак вже майже 59% активних карток є безконтактними.

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токенізованих платіжних карток (NFC-технологія): з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% - до 12,4 млн шт. (тобто приблизно кожна четверта активна Зростає популярність(NFC-технологія): з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% - до 12,4 млн шт. (тобто приблизно кожна четверта активна платіжна картка є токенізованою).

Лідерами за обсягами операцій з використанням платіжних карток, як і раніше, є міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa. Так, протягом 2023 року частка операцій за картками цих систем становила 99,9% від загальної кількості операцій (7 912,5 млн шт.) та 99,5% від загальної суми операцій (6 140,8 млрд грн).

За прогнозом Довгальської, у 2024 році триватиме тенденція до активного розвитку платіжних карток. Вона очікує, що за підсумками року загальна кількість карток може зрости в середньому на 5−7% — до 120−123 млн шт.

Де найбільше розраховуються картками

У 2023 році найбільша кількість операцій за платіжними картками припала на розрахунки в торговельній мережі - майже 70% (близько 5 млрд операцій).

Водночас перекази з картки на картку є лідерами за сумами операцій — 37,1% (або 1 478,6 млрд грн).

Карткове шахрайство

Із зростанням популярності карткових інструментів активізується й карткове шахрайство.

Наразі банки активно впроваджують технології для захисту своїх клієнтів та від протиправних дій зловмисників.

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Найбільш дієві способи протидії шахрайству:

Окрема SIM-карта для фінансових рахунків. Для фінансових операцій краще використовувати окрему SIM-карту та нікому не розголошувати її номер. Клієнтові варто звернутися до мобільного оператора, щоб привʼязати номер до паспорта, або перейти на контракт.

Відкриття віртуальної платіжної карти. Необхідно оформити платіжну карту в онлайн-банкінгу, щоб використовувати її для покупок в інтернеті. Перевагою віртуальної карти є те, що її неможливо вкрасти. Навіть якщо шахраї дізнаються дані з карти, то навряд чи зможуть списати з неї кошти, адже їх там не буде.

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Встановлення лімітів на оплату в інтернет-магазинах, на зняття готівки та переказ коштів.

Надійні паролі. Надійні способи захисту від шахрайства з платіжними картками передбачають встановлення паролів для карток, входу в онлайн-банкінг та електронну пошту. Для кожної банківської карти чи системи повинен бути свій пароль, який рекомендується змінювати щокварталу.

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