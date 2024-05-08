Чи може Україна повністю відмовитись від паперових грошей — думка банкіра Сьогодні 09:02 — Фінтех і Картки

Чи може Україна повністю відмовитись від паперових грошей — думка банкіра

У перспективі повна відмова від «паперових» грошей і перехід на 100-відсотковий безготівковий розрахунок є малоймовірним, хоч частка саме карткового розрахунку невпинно зростатиме.

Про це заявила заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.

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«Певне зниження частки готівкових розрахунків вигідне перш за все економіці країни. Адже в цьому випадку гроші залишаються в банківській системі, внаслідок чого ставки за кредитами знижуються. Тобто простежується такий зв’язок: чим більше безготівкових розрахунків, тим „дешевшими“ є гроші в банках і тим дешевші кредити», — розповіла вона.

Експертка вважає, що жодна країна світу не здатна повністю відмовитися від готівки, адже такий перехід має не лише плюси, а й мінуси.

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На її погляд, головними перевагами «безготівкової економіки» є вивільнення банківських зусиль на збереження, охорону, логістику, захист від підробок. Але найбільш важливими є безпека, прозорість розрахунків та збільшення податкових надходжень до бюджету, адже, як наголошує банкірка, відсутність готівки автоматично призвела б до зникнення зарплат у конвертах, а відтак «ухилянтів» від сплати податків суттєво поменшало б.

«Не секрет, що монетам та паперовим купюрам, на відміну від електронних грошей, не потрібні ні електрика, ні інтернет, ні заряджений павербанк. І перші дні воєнної агресії нас переконали в тому, що принаймні в період форс-мажору оптимальне рішення — мати при собі і карту, і кеш. Треба визнати: повна відмова від готівки в Україні сьогодні нереальна технічно, оскільки для цього немає ні економічної, ні інфраструктурної готовності. Для того, щоб уся країна перейшла на безготівкові розрахунки, у нас щонайменше має бути інтернет 4G у найвіддаленішому селі», — підсумувала Довгальська.

Довідка Finance.ua:

раніше під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки;

згодом, під час прес-конференції наприкінці червня, Шурма скоригував свою заяву, визнавши, що одномоментний перехід на cashless неможливий. Крім цього, за його словами, для такого кроку Україні спершу потрібно провести податкову реформу та ще одну амністію капіталу;

Національний банк України виступив проти ідеї відмови України від готівкової форми грошей.



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