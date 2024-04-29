Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки — Finance.ua

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Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки

Казна та Політика
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Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки
Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки
Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нові тарифи

Для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі тарифи на послуги:
1) з видачі готівки гривні:
  • 0,20% від суми виданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);
  • 0,40% від суми виданої готівки — банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);
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2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:
  • 0,15% від суми зданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
  • 0,10% від суми зданої готівки — на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
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3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003—2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) — нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Коли почнуть діяти

Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 1 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.
Крім того, Національний банк переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ з метою реалізації норм Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування», «Про кредитні спілки» тощо. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.
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Нагадаємо, за І квартал 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 629,8 млрд грн. Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше, на 14,8%, та становили 649,1 млрд грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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