Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки — Finance.ua

Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки

Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нові тарифи

Для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі тарифи на послуги:

1) з видачі готівки гривні:

0,20% від суми виданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);

0,40% від суми виданої готівки — банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

Читайте також Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

0,15% від суми зданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

0,10% від суми зданої готівки — на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003—2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) — нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Коли почнуть діяти

Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 1 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Крім того, Національний банк переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ з метою реалізації норм Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування», «Про кредитні спілки» тощо. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.

Читайте також НБУ радить банкам використовувати штучний інтелект при кредитуванні населення

Нагадаємо, за І квартал 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли . Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 629,8 млрд грн. Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше, на 14,8%, та становили 649,1 млрд грн.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.