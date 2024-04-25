Як зросли обсяги касових оборотів банків у 1 кв. 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Як зросли обсяги касових оборотів банків у 1 кв. 2024 року (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Як зросли обсяги касових оборотів банків у 1 кв. 2024 року (інфографіка)

За І квартал 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 629,8 млрд грн.

Про це повідомляє НБУ.

Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше, на 14,8%, та становили 649,1 млрд грн.

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Це зумовлено подальшим пожвавленням економічної активності. Цьому, зокрема, посприяло підвищення заробітних та соціальних виплат населенню, збереження стійкої ситуації на валютному ринку та низької інфляції, а також сезонні чинники.

Водночас у І кварталі 2024 року найбільші обсяги готівки з кас банки традиційно видавали для (% від загального обсягу видатків):

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операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 84,8% (оскільки через невизначеність, пов’язану з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,0%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,1%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка — 31,8%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 24,1%;

надходження від продажу іноземної валюти — 16,5%.

Також прикметно, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженням, так і видачею з кас) за І квартал 2024 року перевищують в середньому на 16% показники І кварталу 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економічної активності.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна», хоча лунають і сміливіші оцінки — до 13,5% і навіть 13% річних;

«Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. — до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво», — сказав агентству головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

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