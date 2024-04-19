Скільки банків України готові працювати в умовах блекауту — відповідь голови НБУ — Finance.ua
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Скільки банків України готові працювати в умовах блекауту — відповідь голови НБУ

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Скільки банків України готові працювати в умовах блекауту — відповідь голови НБУ
Скільки банків України готові працювати в умовах блекауту — відповідь голови НБУ
Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли.
Масштабні російські обстріли енергоінфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту, розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
«Сьогодні більш ніж 55% мережі системно важливих банків здатні працювати за будь-яких умов», — сказав Пишний.
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Він пояснив — в рамках програми Power Banking створено загальнонаціональну мережу банківських відділень, забезпечених резервними каналами зв’язку, включно зі зв’язком через Starlink, а також вони мають безперебійні джерела енергопостачання, генератори.
«Ми протестували цю систему саме зараз, весною 2024 року, коли росія поновила ракетні атаки», — додає посадовець.
Пишний, який цього тижня перебуває у Вашингтоні для участі у весняних зборах МВФ та Світового банку, каже, що на зустрічах в рамках зборів центральні банки інших країн світу вивчають досвід України.
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«Багато хто із колег цікавиться нашим досвідом роботи в умовах війни, забезпечення безперебійної роботи, не дивлячись на обставини, в умовах активної фази війни, в умовах блекауту, адже блекаут може бути спровокований не лише ракетною атакою та ураженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу, але і кібератаками. Наш досвід є цікавим, і ми активно ним ділимось», — каже Пишний.
У Харкові, де російські напади призвели до масштабного знеструмлення, 121 банківське відділення Power Banking в місті та області працювали, заявив Пишний, але визнав, що стає складніше долати наслідки руйнувань, «адже росіяни вразили саме генерацію електроенергії, а також мережу транспортування струму».
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Головний банкір України каже, що проєкт Power Banking виявився надійним і працює в кількох областях України.
«Сьогодні ми бачимо що він функціонує там, де це необхідно. Запорізька, Дніпровська, Харківська, Сумська області в моменти блекауту працювали саме на протоколі Power Banking», — додає він.
Нагадаємо, у 2022 році Національний банк спільно з іншими українськими банками створив єдину мережу Power Banking. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які працюють та надають клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Довідка Finance.ua:

  • у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу;
  • так, в банкоматах банків в середньому можна зняти суму від 10−20 тиc. грн на операцію/добу.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Голос Америки
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