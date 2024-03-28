Power Banking. У Нацбанку розповіли про роботу банків у регіонах з найбільшими перебоями світла — Finance.ua

Power Banking. У Нацбанку розповіли про роботу банків у регіонах з найбільшими перебоями світла
Українська банківська система готова працювати в складних умовах та забезпечить надання фінансових послуг громадянам за будь-яких умов.
Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.
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«Проаналізували ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих чотирьох регіонах та по країні загалом після масової атаки на об'єкти критичної інфраструктури минулого тижня. Можу констатувати, що об'єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів», — зазначив Пишний.
Нагадаємо, у 2022 році Національний банк спільно з іншими українськими банками створив єдину мережу Power Banking. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які працюють та надають клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
«Через повернення екстрених відключень банки чи не вперше масово випробували роботу відділень, які ще наприкінці 2022 року були спеціально додатково оснащенні для роботи в умовах тривалої відсутності електрики чи зв’язку. Напередодні зими ми максимально підготувались до роботи в умовах блекауту. І тепер пройшли тестування системи в реальних умовах. Результат маємо більш ніж задовільний», — наголосив голова НБУ.
За його словами, спрацювали практично всі банківські відділення, які входять до об'єднаної мережі Power Banking, а їх загалом понад 2400. З них 602 — працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів.
«Тож, на практиці підтверджено, що банківська система готова в складних умовах та забезпечить надання фінансових послуг громадянам за будь-яких умов», — підсумував Пишний.
Нагадаємо, що всю інформацію про чергові відділення мережі Power Banking, які працюють та надають необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту, за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України створить карту відділень банків, які входять у мережу Power Banking і працюватимуть під час блекаутів. Регулятор планує інтегрувати її у застосунок «Дія»;
- у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу;
- так, в банкоматах банків в середньому можна зняти суму від 10−20 тиc. грн на операцію/добу.
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