Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту

Особисті фінанси
50
Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту
Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту
Вже 40% від загальної кількості банківських відділень готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту. За останній місяць мережа відділень Power Banking зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень. Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків. Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень Power Banking зростатиме й надалі», — наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Читайте також
На старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі Power Banking. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки.
В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:
  • отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • станом на 23 січня загальна кількість усіх банківських відділень, за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії, становить 4500;
  • у рамках Power Banking діятиме й так званий національний роумінг, котрий запроваджено у відділеннях об’єднаної мережі банків. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки. У середньому сума становить від 10 до 20 тисяч на операцію за добу.

Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.