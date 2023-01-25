Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту — Finance.ua

Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту

Вже 40% від загальної кількості банківських відділень готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту. За останній місяць мережа відділень Power Banking зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень. Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків. Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень Power Banking зростатиме й надалі», — наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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На старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі Power Banking. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки.

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Довідка Finance.ua:

станом на 23 січня загальна кількість усіх банківських відділень, за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії, становить 4500;

у рамках Power Banking діятиме й так званий національний роумінг, котрий запроваджено у відділеннях об’єднаної мережі банків. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки. У середньому сума становить від 10 до 20 тисяч на операцію за добу.

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