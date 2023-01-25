Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту — Finance.ua

Power Banking: скільки банківських відділень у країні готові працювати в разі блекауту
Вже 40% від загальної кількості банківських відділень готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту. За останній місяць мережа відділень Power Banking зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень. Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків. Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень Power Banking зростатиме й надалі», — наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.
На старті проєкту його лідерами стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі Power Banking. На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки.
В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:
- отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
- платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
- обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
- консультації менеджерів з фінансових питань.
Довідка Finance.ua:
- станом на 23 січня загальна кількість усіх банківських відділень, за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії, становить 4500;
- у рамках Power Banking діятиме й так званий національний роумінг, котрий запроваджено у відділеннях об’єднаної мережі банків. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки. У середньому сума становить від 10 до 20 тисяч на операцію за добу.
Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році 💰
Поділитися новиною