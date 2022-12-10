В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися — Finance.ua

В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися Сьогодні 17:02 — Фінтех і Картки

В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає та як ним скористатися

Найбільші українські банки запровадили так званий «банкоматний національний роумінг», що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

«Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку», — повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі « Українського радіо ».

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За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч.

«Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки», — додав він.

Нагадаємо, наприкінці листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти переведення в готівку в мережі банкоматів банку зі своїх карток та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.

Також Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Такий крок спростить доступ громадян до необхідних фінансових послуг.

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