НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту — Finance.ua

НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту

Національний банк України посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання. Крім того, НБУ запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження «банкоматного національного роумінгу», що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи.

Нацбанк підвищив окремі вимоги до банків, які, зокрема, стосуються:

визначення в кожному регіоні чіткого переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі тривалої відсутності енергопостачання, та необхідності забезпечення їх безперервної роботи;

інформування клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, адрес їх місцезнаходження, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень;

підвищення заходів безпеки банківських операцій, включаючи операції з готівкою.

В Нацбанку нагадали, що регулятор продовжує вживати заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах воєнного стану.

«Разом із банками втілюється проєкт Power Banking — периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку і банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

перелік чергових відділень банків постійно уточнюється та оновлюється. Станом на 5 грудня їх можна знайти тут;

Україна готується до атак ворога на банківську систему. Зокрема, питання подібної атаки розглядалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.



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