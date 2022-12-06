Які банки чергуватимуть у разі блекауту: оновлений список НБУ — Finance.ua

Які банки чергуватимуть у разі блекауту: оновлений список НБУ Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

Які банки чергуватимуть у разі блекауту: оновлений список НБУ

Національний банк України оновив перелік відділень державних і комерційних банків, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Крім фінансових послуг, банки надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Перелік чергових відділень банків постійно уточнюється та оновлюється. Станом на 5 грудня їх можна знайти тут

«Детальну інформацію про чергові відділення ви зможете дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та у соціальних мережах банків», — йдеться у повідомленні.

Українські банки продовжують працювати за умов вимкнення світла по всій країні на декілька годин щодня. Забезпечені усі безготівкові розрахунки, в опорних відділеннях встановлюються електрогенератори.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк веде перемовини з банками для створення національної мережі з близько 1000 відділень із резервними джерелами енергопостачання, яка буде доступна для використання усіма системно-важливими банками та співробітниками НБУ.

ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.

Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Цей крок дозволить всім українцям, без розподілу на клієнтів Ощаду та інших банківських установ, знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

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