У мережі банкоматів Ощаду скасовані спеціальні ліміти на зняття готівки для карток інших банків — Finance.ua

У мережі банкоматів Ощаду скасовані спеціальні ліміти на зняття готівки для карток інших банків Сьогодні 12:40 — Фінтех і Картки

У зв’язку із кризовою ситуацією в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та тимчасові проблеми із функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях, Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку.

Про це повідомила пресслужба банку.

Що це дасть

Цей крок дозволить всім українцям, без розподілу на клієнтів Ощаду та інших банківських установ, знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

«Ми із задоволенням підтримали ініціативу Національного банку щодо запровадження банкоматного „національного роумінгу“ та скасували окремі ліміти на зняття готівки для карток інших банків. У той час, коли вся країна переживає складні часи через удари ворога по енергетичній сфері, банки мають сконцентруватися насамперед на тому, щоб полегшити доступ всіх українців до банківських послуг. Єдиний ліміт зняття готівки — це наш крок у цьому напрямі», — прокоментував нововведення Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Нагадаємо, з 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

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