ПриватБанк збільшив ліміт на готівку в банкоматах з карток всіх українських банків — Finance.ua

ПриватБанк збільшив ліміт на готівку в банкоматах з карток всіх українських банків Сьогодні 11:04 — Фінтех і Картки

З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

Про це повідомила пресслужба банку.

Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанк у за одну операцію, та повторити через три години.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.

Нагадаємо, за умов аварійного відключення електрики в регіонах України ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн-банкінгу та застосунку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Довідка Finance.ua:

Переважна більшість банківських послуг доступні клієнтам через вебверсію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7.

Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.

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