ПриватБанк збільшив ліміт на готівку в банкоматах з карток всіх українських банків — Finance.ua
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ПриватБанк збільшив ліміт на готівку в банкоматах з карток всіх українських банків

Фінтех і Картки
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З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.
Про це повідомила пресслужба банку.
Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, та повторити через три години.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.
Нагадаємо, за умов аварійного відключення електрики в регіонах України ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн-банкінгу та застосунку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Довідка Finance.ua:

  • Переважна більшість банківських послуг доступні клієнтам через вебверсію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7.
  • Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.
За матеріалами:
Finance.ua
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