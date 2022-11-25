У НБУ хочуть створити мережу із 1000 банківських відділень, які точно працюватимуть при блекауті - Пишний — Finance.ua
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У НБУ хочуть створити мережу із 1000 банківських відділень, які точно працюватимуть при блекауті - Пишний

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Нацбанк веде перемовини з банками для створення національної мережі з близько 1000 відділень із резервними джерелами енергопостачання, яка буде доступна для використання усіма системно-важливими банками та співробітниками НБУ.
Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів Forbes.
«Ми називаємо це умовно „банк незламності“ або power banking. Це периметр, в якому буде функціонувати уся банківська мережа на випадок екстремально критичної ситуації», — пояснив Пишний.
За словами голови Нацбанку, однією з перших реакцій банківської системи на перебої з електропостачанням після російських атак було запровадження «Ощадбанком» та «Приватом» «національного роумінгу» карток. Це однакові тарифи для усіх карток, незалежно від того, чий ви клієнт.
«Зараз працюємо, щоб розширити цю ідею і на інші банки», — додав Пишний.
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Крім цього, Нацбанк веде діалог з мережами АЗС, щоб у них також була опція зняття готівки на касах, уточнив голова НБУ.
За його словами, Нацбанк орієнтується на те, щоб банки могли забезпечити у критичних ситуаціях роботу не менш ніж 35% мережі.
«Блекаут показав, що навіть за таких умов система здатна забезпечувати вищий відсоток», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ опублікував список банків по Києву та Україні, які працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання
  • Державний Приватбанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.
  • Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Цей крок дозволить всім українцям, без розподілу на клієнтів Ощаду та інших банківських установ, знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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