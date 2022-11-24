НБУ опублікував список банків по Києву та Україні, які працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання (адреси) — Finance.ua

НБУ опублікував список банків по Києву та Україні, які працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання (адреси) Сьогодні 14:58

НБУ опублікував список банків, які працюватимуть навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Про це повідомили в НБУ.

Банківська система, попри війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам.

З метою мінімізації цих ризиків Національний банк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень , розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Довідка Finance.ua:

З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

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