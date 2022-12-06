Готуємось до атак на банківську систему - РНБО — Finance.ua
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Готуємось до атак на банківську систему - РНБО

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Україна готується до атак ворога на банківську систему. Зокрема, питання подібної атаки розглядалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок, 6 грудня.
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«Ми розуміємо, що нам потрібно робити для того, щоб ця система працювала стало. Було дано відповідні доручення з цього питання, і я думаю, що ми зробимо все необхідне, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що їм робити, якщо на тій чи іншій території станеться якийсь трабл», — сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що у росії ракет вистачить ще на 3-4 обстріли великої потужності.

Довідка Finance.ua:

  • Нацбанк підготувався до тривалих відключень світла. У НБУ опублікували список із понад 750 черговими відділенями в Києві та по всій Україні, які обслуговуватимуть людей, якою б не була ситуація з енергопостачанням;
  • з метою зниження навантажень на відділення самим банкам рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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