Готуємось до атак на банківську систему - РНБО — Finance.ua

Готуємось до атак на банківську систему - РНБО Сьогодні 12:42

Україна готується до атак ворога на банківську систему. Зокрема, питання подібної атаки розглядалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок, 6 грудня.

«Ми розуміємо, що нам потрібно робити для того, щоб ця система працювала стало. Було дано відповідні доручення з цього питання, і я думаю, що ми зробимо все необхідне, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що їм робити, якщо на тій чи іншій території станеться якийсь трабл», — сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що у росії ракет вистачить ще на 3-4 обстріли великої потужності.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк підготувався до тривалих відключень світла. У НБУ опублікували список із понад 750 черговими відділенями в Києві та по всій Україні, які обслуговуватимуть людей, якою б не була ситуація з енергопостачанням;

з метою зниження навантажень на відділення самим банкам рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.



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