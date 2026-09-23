День фінансів: санкції проти рф, новий порядок роботи відділень Укрпошти, покарання за допомогу кол-центрам

Середа, 23 вересня. ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів, Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень, а працівникам шахрайських кол-центрів тепер загрожує до 10 років в’язниці.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Фінансування України

Європейський Союз очікує від України прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС. Від виконання цих умов залежатиме подальше виділення фінансової допомоги.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив , що проведення реформ, плани яких погоджені Європейським союзом і Україною, може розблокувати 20 мільярдів євро бюджетної підтримки для Києва від ЄС.

Володимир Зеленський зі свого боку заявив , що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році.

Санкції проти рф

Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів.

10 років в’язниці за допомогу кол-центрам

Працівникам шахрайських кол-центрів тепер загрожує не лише покарання за безпосередню участь у схемах. Відповідальність може настати і для тих, хто свідомо допомагає таким «офісам» працювати або залучає до них нових людей. Це передбачено Законом України № 4986-IX, яким запроваджено кримінальну відповідальність за створення та діяльність електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп, а також за свідоме сприяння їхній роботі.

Порядок обслуговування клієнтів Укрпошти

Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у більшості міських відділень. Тепер пріоритет мають поштові відправлення, їх прийматимуть та видаватимуть поза чергою. Таке рішення пов’язане з необхідністю якомога швидше відправляти посилки. Через повітряні тривоги час роботи відділень може скорочуватися, тому кожна затримка може вплинути на термін доставки.

Вклади українців у банках

Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Вклади у національній валюті склали 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року), а вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб також розповів , як насправді працює система захисту коштів, та розібрав чотири поширені міфи вкладників.

Розвиток ринку капіталу

НКЦПФР працює над тим, щоб визначити бар’єри для бізнесу та інвесторів і перетворити їх на конкретні рішення. Сьогодні близько 80% українського ринку цінних паперів припадає на ОВДП. Водночас у НКЦПФР наголошують на необхідності розширювати перелік інструментів, через які капітал може працювати не лише на потреби держави, а й на розвиток українського бізнесу, громад та економіки загалом.

🏠 Нерухомість десятиліттями вважалася «народним» способом зберегти й примножити гроші, а порада звучала просто: купи квартиру і здавай в оренду. Проблема в тому, що ця порада розрахована на капітал, якого у більшості людей немає. Але щоб мати частку в дохідній нерухомості, більше не обов’язково володіти цілим об’єктом.

У новій статті розбираємо, як із невеликої суми поступово збудувати капітал:

Операції з гривнею на Binance

З 28 вересня на Binance припинять підтримувати поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH. Також із лістингу приберуть спотову пару USDT/UAH, а відкриті ордери за нею будуть автоматично скасовані. При цьому купувати та продавати криптовалюту за гривні через P2P українські користувачі зможуть і надалі.

Підготовка до «складної зими»

Українців попереджають про «складну зиму» через можливі тривалі перебої з електроенергією, водою та опаленням. Результати опитування показують , що поки можливі проблеми залишаються керованими, українці переважно шукають способи пристосуватися до нестабільності. Йдеться про запаси необхідних ресурсів, тимчасові рішення та альтернативні плани. Рішення про переїзд виникає тоді, коли нестабільність починає сприйматися як постійна та така, що загрожує базовій якості життя.

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найгостріших. Програма «Будиночки в селі для ВПО» дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості. ВПО не обов’язково мати роботу або бути ФОП на момент подання заяви на безоплатне житло в сільській місцевості. Водночас після заселення для працездатних членів сім’ї діє важлива вимога: протягом трьох місяців вони мають сприяти своїй зайнятості або набути статусу безробітного.