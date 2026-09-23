Посилки поза чергою: Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень Сьогодні 10:02 Відділення Укрпошти

Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у більшості міських відділень. Тепер пріоритет мають поштові відправлення, їх прийматимуть та видаватимуть поза чергою.

Про це повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

Що зміниться

Першим пріоритетом у відділеннях стане приймання посилок.

Другим — їхня видача.

Обидві операції проводитимуть поза загальною чергою.

Відсьогодні, з 23 вересня 2026 року, відповідні інструкції отримали понад 90% міських відділень Укрпошти, які мають більше одного операційного вікна. «Експрес-вікно» працюватиме за новим принципом.

Як це працюватиме

За словами Смілянського, таке рішення пов’язане з необхідністю якомога швидше відправляти посилки. Через повітряні тривоги час роботи відділень може скорочуватися, тому кожна затримка може вплинути на термін доставки.

Як пояснив очільник Укрпошти, щоб посилка з Києва опинилася в Одесі наступного дня, її потрібно відправити максимум до 22:00. До цього відправлення має пройти сортування та завантаження в автомобіль, що займає близько 1−2 годин без урахування можливих тривог. Саму посилку з відділення потрібно забрати орієнтовно о 18:00, щоб встигнути доставити її до сортувального центру.

Тому якщо клієнт стоїть у черзі, а під час очікування оголошують повітряну тривогу і відділення зачиняється, посилку він зможе здати вже після завершення тривоги. У такому випадку вона може вирушити лише наступного дня. Якщо ж відправлення прийняли до оголошення тривоги, воно поїде того ж дня навіть у разі подальшого закриття відділення.

Смілянський зазначив, що компанія прагне не допускати тривалого перебування відправлень у відділеннях, зокрема через ризики обстрілів.

За його словами, хоча Укрпошта повністю відшкодовує клієнтам вартість посилок у разі їх втрати під час обстрілів, фінансова компенсація не завжди може замінити отримання самого відправлення, особливо якщо всередині є особисті речі.

А що з іншими послугами

Фінансові послуги — зокрема виплата пенсій та проведення платежів — залишаються послугами, які клієнт може отримати того самого дня навіть після завершення тривоги. Тому їх обслуговування не має такого ж пріоритету, як операції з посилками, які потрібно встигнути відправити або видати.

Правила роботи під час «жовтої» та «червоної» тривоги наразі залишаються без змін. Так, Укрпошта продовжує видавати посилки, пенсії та інші виплати за чинними правилами безпеки. У компанії зазначали, що відділення працюють за раніше встановленими графіками та забезпечують доступ до послуг у громадах по всій країні. Під час загрози працівників і відвідувачів закликають проходити до найближчих укриттів.