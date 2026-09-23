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FinRetail 2026 пройде відразу в двох форматах: якою буде конференція

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FinRetail 2026 пройде відразу в двох форматах: якою буде конференція
FinRetail 2026 пройде відразу в двох форматах: якою буде конференція
FinRetail — івент, яка обʼєднує практиків фінтех-індустрії, фаундерів, банкірів, представників e-commerce та регуляторів ринку. У фокусі конференції — майбутнє фінансового сектору, впровадження інновацій та розвиток ритейлу. Захід пройде в Києві 9 жовтня у безпечному форматі для спікерів та учасників.
Через посилення обстрілів столиці столиці конференцію буде проведено в укритті. Це допоможе уникнути перерв на повітряні тривоги та гарантувати безпеку всіх присутніх. Водночас учасники зможуть зосередитися на виступах спікерів та отримати якнайбільше корисної інформації для себе.
Спікерами цьогоріч виступлять представники НБУ, банків, МФО, ритейлерів. Учасники зможуть, наприклад, особисто познайомитися та поспілкуватися з C-Level керівниками таких найбільших ритейлерів України як Prom, EVA, UPG, «Епіцентр». Або ж поставити питання регулятору під час нетворкінгу. Серед спікерів, зокрема, будуть:
  • Ольга Василєва, (НБУ);
  • Сергій Макаренко (Приват Банк);
  • Антоніна Паламарчук, (ПВБКІ);
  • Володимир Довгаль, (Aventus Ukraine);
  • Руслан Тимощук, (Твоя Позика).
Ці та багато інших експертів обговорять тренди ринку, інновації, актуальні напрямки розвитку української економіки, масштабування компаній, розвиток ритейлу та шляхи залучення клієнтів. Серед іншого, говоритимуть про Open Banking в Україні та нові правила для банків, фінтеху та ритейлу, порівнюватимуть способи оплати банківською карткою та Pay by Bank в контексті того, яка з оплат буде дешевшою для ритейлу, обговорять шляхи надання кредиту під час покупки без переходу в банк, всередині checkout, а окрему увагу приділять розвитку ШІ та його впливу на поведінку і вибір клієнта.
Повну програму FinRetail 2026 можна переглянути на сторінці конференції. А також придбати квитки на івент.

📍ПРОГРАМА та КВИТКИ

Два формати FinRetail 2026

FinRetail цього року вперше пройде одночасно офлайн та онлайн. Тому можна обрати найзручніший для себе спосіб, щоб долучитися.
Онлайн-участь підійде тим, хто хоче отримати якнайбільше корисної інформації для себе та для своєї діяльності. А офлайн — це квиток до нових корисних знайомств чи навіть партнерств, а також до нетворкінгу з топами ринку.
Станьте частиною FinRetail 2026 та дізнавайтеся першими про те, куди рухається ринок та як працювати з цими змінами.
Проводити FinRetail цьогоріч допомагають компанії «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard, які виступили партнерами івенту.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
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