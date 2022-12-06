Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп — Finance.ua

Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Банківська система України спроможна забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у випадку проблем з електроенергією. Банкомати працюють, а банки, зокрема, забезпечені генераторами.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лабазюк.

"Якщо буде проблема з електроенергією, ми розуміємо, картки працювати не будуть. Тому, станом на сьогодні, розуміємо, що той обсяг готівки, який люди будуть знімати, це не якесь там виведення грошей великим бізнесом або щось подібне.

Наша банківська система, станом на сьогодні, спроможна забезпечити той обсяг готівки, необхідний першочергово для людей. Банкомати працюють, банки будуть, зокрема, певною мірою з генераторами. Тому ажіотажу, станом на сьогодні, не спостерігаю. Переконаний, що Національний банк разом з банками з цим завданням впораються", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, з 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

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