Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп

Особисті фінанси
34
Банківська система України спроможна забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у випадку проблем з електроенергією. Банкомати працюють, а банки, зокрема, забезпечені генераторами.
Про це повідомив народний депутат Сергій Лабазюк.
"Якщо буде проблема з електроенергією, ми розуміємо, картки працювати не будуть. Тому, станом на сьогодні, розуміємо, що той обсяг готівки, який люди будуть знімати, це не якесь там виведення грошей великим бізнесом або щось подібне.
Наша банківська система, станом на сьогодні, спроможна забезпечити той обсяг готівки, необхідний першочергово для людей. Банкомати працюють, банки будуть, зокрема, певною мірою з генераторами. Тому ажіотажу, станом на сьогодні, не спостерігаю. Переконаний, що Національний банк разом з банками з цим завданням впораються", — повідомив нардеп.
Читайте також
Нагадаємо, з 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.