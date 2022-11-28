Втрачають мільярди: втрати банків від війни та блекауту перевищать 100 млрд грн — думка експертів Сьогодні 12:28 — Фондовий ринок

Ключова проблема в банках — високий рівень непрацюючих кредитів NPL. Такі позики здатні провокувати збитки та високу потребу в докапіталізації.

Негативним підсумком падіння рівня платоспроможності бізнес-клієнтів банків за підсумками трьох кварталів 2022 року стало зростання портфелів проблемних кредитів у банках (NPL). Саме погані кредити можуть серйозно похитнути надійність банків, серед яких не так багато справді стійких.

За словами заступника голови правління банку «Південний» Максима Цимбала, погіршення якості кредитних портфелів банків України — наслідок глибокої економічної кризи. «Банки з червня 2022 року розпочали поступове визнання NPL. Загалом по системі NPL зріс на 26,7% на початок війни і станом на 1.10.2022 становить 33,6%», — каже Максим Цимбал.

Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз упевнений: за найоптимістичнішою оцінкою рівень втрат банків від війни досягне 250 млрд грн. «Поки що банки визнали лише менше 100 млрд грн кредитних збитків (сформувавши відповідні резерви). Зрозуміло поки що одне: збитки банків дуже великі. І тим нормативам, які були до війни, відповідають лічені одиниці банків, — лише найбільш надійні», — каже експерт. Дубогриз підкреслив: для банків зараз головне — мати достатню ліквідність.

«Бо, якщо говорити прямо, майже всі банки зараз „неплатоспроможні у мирний час“, тобто, не мають достатнього запасу капіталу, якого банки потребують мирного часу. Але для цього капітал і потрібен — щоб мати можливість впоратися з шоками, такими, як війна. Банки впоралися. Тепер на відновлення капіталу, який виконав свою головну функцію, знадобляться роки та гнучкіші регуляції від НБУ», — зазначив співрозмовник Фокусу.

Євген Дубогриз прогнозує: NPL зростають і зростатимуть далі. «Обсяги непрацюючих кредитів з початку року збільшилися на 54 млрд грн або на 16%. Банки дуже неохоче визнають кредити непрацюючими, хоча часто самі зізнаються, що не знають реального фінансового стану та перспектив роботи багатьох своїх позичальників — за регуляціями НБУ, кредити таким позичальникам мають вважатися як NPL, але банки, за рідкісним винятком, формально ставляться до виконання вимог щодо оцінки кредитних ризиків та роботи з проблемними активами, бажаючи „тягнути до останнього“ з визнанням збитків», — зазначає Євген Дубогриз.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали у спеціальному сервісі.

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