В Україні запрацював Power Banking. Як працюватимуть банки в умовах блекаутів — Finance.ua

В Україні запрацював Power Banking. Як працюватимуть банки в умовах блекаутів Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

В Україні запрацював Power Banking. Як працюватимуть банки в умовах блекаутів

Національний Банк України спільно з іншими українськими банками створив єдину мережу Power Banking. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Відділення мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

«За дорученням президента, уряд та місцеві адміністрації реалізовують проєкт підтримки наших людей, створивши мережу „пунктів незламності“. Зі свого боку, банки боронять фінансовий фронт, і їхня задача — забезпечити безперервність надання банківських послуг», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

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На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них — це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях будуть доступні такі послуги:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі Power Banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці Національного банку

Із розширенням мережі Power Banking зростатиме перелік відділень.

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням "Power Bankingˮ на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії.

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