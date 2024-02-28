Скільки готівки можна знімати в банкоматах різних банків (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки готівки можна знімати в банкоматах різних банків (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки готівки можна знімати в банкоматах різних банків (інфографіка)
Скільки готівки можна знімати в банкоматах різних банків (інфографіка)
Національний банк нагадує, що у більшості відділень мережі POWER BANKING запроваджено ініціативу «банкоматного національного роумінгу». Його мета — надати українцям можливість у будь-якому банкоматі будь-якого банку зняти зі своєї платіжної картки суму грошей, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.
Як повідомляє НБУ, в банкоматах банків в середньому можна зняти суму від 10−20 тиc. грн на операцію/добу.
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До цієї ініціативи вже долучилися такі банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, Сенс Банк, Таскомбанк, Універсалбанк, Кредобанк, Банк Південний, ОТП банк.
Скільки готівки можна знімати в банкоматах різних банків (інфографіка)
Банк дозволяє зняти велику суму, але банкомат її не видає
Причина може бути у технічних параметрах банкомату. Так, загалом за одну операцію звичайний банкомат видає не більше 40 банкнот. Це пов’язано з його механізмом подачі.
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Якщо банкомат завантажений банкнотами не дуже високого номіналу (наприклад 100, 200 грн), то він просто фізично не зможе видати вам значну суму. Бо велика пачка банкнот просто не зможе пройти через щілину видачі.
У такому разі вам, можливо, доведеться здійснити кілька операцій зі зняття потрібної суми.
Раніше писали, що станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті українці зберігають депозити:

  • вклади у національній валюті - 767,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті - 427,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн.
За даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що POWER BANKING - це створена за ініціативи НБУ об'єднана мережа відділень банків України, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.
  • Мережа налічує вже понад 2 300 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.
  • Наразі близько 75% всіх відділень мережі припадає на системно важливі банки, чверть — на відділення інших банків.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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