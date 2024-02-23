НБУ презентував нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» (фото) — Finance.ua

НБУ презентував нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» (фото) Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

НБУ презентував нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» (фото), Інфографіка: НБУ

Національний банк України з 23 лютого 2024 року вводить у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, яку Нацбанк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Наша нова банкнота — символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується», — наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Інфографіка: НБУ

Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Особливості банкноти

Вона має серію ЄС з номерами 1−300 000 та підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Її тираж — обмежений, він становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності.

Інфографіка: НБУ

Дизайн банкноти

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» має яскравий та оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення — образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

Інфографіка: НБУ

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти — символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба — символу української держави.

Створив дизайн пам’ятної банкноти «Єдність рятує світ» заслужений художник України Володимир Таран.

Де можна купити банкноту

Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня 2024 року.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч шт.

Крім того, банкнота поступово реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) в міру їхнього відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року голова Національного банку Андрій Пишний презентував нову пам’ятну банкноту «Пам'ятаємо! Не пробачимо!», присвячену боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

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