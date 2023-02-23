НБУ презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо" (фото) — Finance.ua

НБУ презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо" (фото) Сьогодні 18:34 — Казна та Політика

Голова Національного банку Андрій Пишний 23 лютого 2023 року презентував нову пам’ятну банкноту «Пам’ятаємо! Не пробачимо!», присвячену боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

Про це повідомили в НБУ.

«Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах, — підкреслив Голова Національного банку України Андрій Пишний. — Сьогодні Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України. Ми назвали цю банкноту „Пам’ятаємо! Не пробачимо!“ Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо».

Ця банкнота унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально.

Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Тираж — обмежений, він становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності (зокрема, з яких: 200 000 шт. — у сувенірній упаковці; 99,9 тис. шт. — у конвертах).

Де придбати

Придбати пам’ятну банкноту «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року.

Надалі, в міру їх виготовлення, банкноти знову додаватимуться до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.

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