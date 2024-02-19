Платіжні послуги, страхові, фінкомпанії: Рожкова розповіла про головні акценти НБУ на 2024 рік — Finance.ua

Платіжні послуги, страхові, фінкомпанії: Рожкова розповіла про головні акценти НБУ на 2024 рік Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

Перезавантаження банківського фінансового сектору триває і виходить на фінішну пряму. Торік сталась історична подія: Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу. Тому всі подальші кроки НБУ будуть чітко координуватися з вимогами Європейського союзу.

Про це повідомила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова на конференції FinYear , що проходила 16 лютого в Києві.

передбачає так званий спліт — ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. — Ред.) відбувся ще у 2020 році і ми з того періоду почали поступово реформувати небанківський фінансовий сектор. Нині прийнято всі необхідні законодавчі акти і закони, оновлено законодавство в частині страхування, кредитних спілок. Перед нами стоять завдання імплементувати ці нові підходи в нашу повсякденну роботу з урахуванням вимог ЄС та Європейського законодавства». «Часто чуємо зауваження від учасників ринку, що зараз не на часі… Складний період, війна, треба відкласти всі зміни, але я хочу сказати — на часі. Оскільки „спліт“ ( Закон ) відбувся ще у 2020 році і ми з того періоду почали поступово реформувати небанківський фінансовий сектор. Нині прийнято всі необхідні законодавчі акти і закони, оновлено законодавство в частині страхування, кредитних спілок. Перед нами стоять завдання імплементувати ці нові підходи в нашу повсякденну роботу з урахуванням вимог ЄС та Європейського законодавства».

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Імплементувати ті нові закони і нормативи, акти, які НБУ ухвалив на вимогу нового законодавства. Вимоги до учасників ринку посилюються.

Основні напрямки, за якими будуть працювати:

— корпоративне управління, внутрішній контроль.

Зі слів Катерини Рожкової, не всі учасники ринку готові працювати в рамках вимог законодавства (особливо в сфері фінансового моніторингу, захисту прав споживачів), тому нові вимоги НБУ передбачають посилення тих напрямків роботи з метою дотримання законодавства і дотримання правил ринкової поведінки.

Посилюють пруденційні нормативи і вимоги (нормативи спрямовані на забезпечення належного рівня безпеки і стабільності надання платіжних послуг користувачам і визначені з метою імплементації Закону України «Про платіжні послуги». Небанківські надавачі платіжних послуг, які отримають ліцензію на надання фінансових платіжних послуг відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», будуть зобов’язані дотримуватись у своїй діяльності визначених нормативів. — Ред.).

В першу чергу, це стосується страхових компаній, які з ухваленням нового закону отримали найбільш наближене до європейського законодавства регулювання: вимоги щодо структури капіталу, активів тощо.

Як зазначила заступник Голови НБУ, розуміючи, що на сьогодні ринок ще не готовий до імплементації всіх європейських норм, регулятор намагається забезпечити поступовий перехід до європейських вимог.

— щодо страхових компаній.

Страхові компанії, як і всі учасники ринку матимуть достатньо часу (мінімум пів року) для того, аби провести свою діяльність до нових вимог регулятора.

«Щоб цей перехід був достатньо прозорий, в тому числі і для НБУ, ми ухвалили рішення провести якості страхових компаній в рамках чинного аудиту. Очікуємо, що цього року в рамках аудиту фінансової звітності отримаємо ще один додатковий звіт про якості активів страхових компаній для того, аби розуміти вхідні дані, з якими страхові компанії почнуть імплементацію нових вимог», — повідомила вона.

— щодо кредитних спілок.

Зі слів Рожкової, кредитні спілки також мають новий закон і мають нові вимоги регулятора щодо капіталу, щодо оцінки ризиків та корпоративного управління. Також є час, щоб привести свою діяльність у відповідність до нового законодавства.

При цьому новий закон спрощує роботу тих кредитних спілок, які не працюють із залученими коштами, а працюють виключно на пайових внесках.

Для таких кредитних спілок НБУ буде застосовувати спрощені вимоги, не переобтяжуючи ці установи.

— щодо фінансових компаній.

Ще в кінці минулого року ухвалили рішення про застосування нормативів левереджу капіталу (фінансовий леверидж — плече фінансового важеля, кредитний важіль, кредитне плече, це відношення позикових коштів до особистих. Інакше кажучи, відповідність між позиковими і особистим капіталом. — Ред.).

Це не випадково, адже в НБУ побачили, що є значна кількість фінансових компаній, які мають незначний обсяг власного капіталу й при цьому працюють з великими обсягами залучених коштів та здійснюють великі обсяги активних операцій.

Це дисбалансує ринок, тому фінансовим компаніям треба буде переглянути свої бізнес-моделі та, або збільшити капітал, або скоротити ці обсяги операцій.

Другий напрямок роботи — це посилення захисту споживачів. Адже відбулися зміни в законодавстві, які з одного боку обмежують граничний обсяг відсоткової ставки за кредитами, а з іншого боку, в НБУ запровадили такий нагляд, який вимагатиме від всіх учасників ринку більш повного розкриття інформації для споживачів.

«Я закликаю всіх учасників ринку, можливо, переглянути бізнес-моделі, відкоригувати для того аби відповідати до вимог законодавства», — повідомила Рожкова.

Прогнози

«Поряд з тим, що вимоги стають більш жорсткими, нове законодавство відкриває нові можливості для учасників фінансового ринку. Я вірю і сподіваюсь, що ці можливості принесуть можливості для додаткового зростання. В Україні частка банківського фінансового сектору становить близько 15%, а у світі - подекуди перевищує 50%. Тобто, простір для зростання колосальний. Якщо це зростання буде відбуватися в рамках оновлених вимог, то додану вартість отримають всі - і споживачі та фінансові компанії, і економіка в цілому» — резюмувала Катерина Рожкова.

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