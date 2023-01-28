Power Banking. Чи піднімуть банки тарифи на послуги через значні витрати на автономну електрику — Finance.ua

Power Banking. Чи піднімуть банки тарифи на послуги через значні витрати на автономну електрику Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Power Banking. Чи піднімуть банки тарифи на послуги через значні витрати на автономну електрику

Банки не готові піднімати тарифи попри значні витрати на автономну електрику та інтернет.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Ми не плануємо ніяких підвищень. Краще відкривати нові ніші. Ми бачимо суттєвий приріст пасивів. Ці кошти вкладаємо або в ОВДП, або кредитуємо бізнес та населення. Ми бачимо більше в цьому, яким чином можемо бізнесово відпрацювати ті підвищені витрати. А підвищення тарифів зараз не на часі взагалі. Потрібно шукати інші джерела покриття цих витрат», — вважає заступник голови правління Ощадбанк у, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.

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Начальник управління організації мережі ПУМБ Андрій Гуляєв запевняє, що банк не буде піднімати тарифи.

«ПУМБ також не планує підвищувати тарифи, попри великі витрати. І по зняттю в банкоматах ліміт 20 тис. грн на картки інших банків у нас був ще до введення мережі Power Banking», — каже він.

«Тарифи не переглядаємо», — запевнив заступник голови правління Кредобанк у Олег Нога.

Цьому сприяє ринкова ситуація. «Собівартість банківських послуг зростає, але на тарифи впливає не тільки собівартість послуг, а ще й впливає ринкова ситуація. А ринкова ситуація зовсім не сприяє підвищенню тарифів», — каже заступниця голови правління Укргазбанк у Тамара Савощенко.

За її словами, кожен банк постійно працює над підвищенням ефективності своєї діяльності.

«І завжди можна знайти якісь інші речі, які можна оптимізувати, щоб збалансувати ці необхідні витрати, які виникли у зв’язку із тим, що в Україні зараз війна», — впевнена вона.

«Ці інвестиції, які банки вкладають у ці відділення, — це інвестиції також в збереження довіри своєї клієнтської бази і клієнтів банків взагалі до банківської системи», — впевнений заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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