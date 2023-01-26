Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності»

Казна та Політика
136
Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності»
Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності»
Банкіри розповіли про найбільші складнощі розбудови мережі банківських «пунктів незламності» під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
Заступник голови НБУ Олексій Шабан зазначає, що навіть чергове відділення з генератором із мережі Power Banking не працює щохвилини з 9 ранку до 18 вечора.
«Банки на наших зустрічах міряються, в кого який час підключення. Тиждень тому було 20 хвилин, а зараз вкладаються в 8-10 хвилин. Ми розуміємо, що генератору потрібна технологічна перерва. Головне — щоб люди, які мешкають в районі цього відділення, знали, що вони зможуть прийти, не в будь-яку хвилину, але зможуть прийти і отримати свою готівку», — розповів Олексій Шабан.
Читайте також
Складнощі виникають навіть в щоденному обслуговуванні генераторів.
«Генератор потрібно викатити (на вулицю. — Ред.). Він важить 100-200 кг, а у відділенні, наприклад, жінки працюють. Є й інші технологічні моменти. В Україні, на жаль, немає аутсорсорсингових компаній, які готові взяти такий обсяг: у нас 450 відділень в мережі Power Banking. Ми були б раді найняти одного аутсорсера, який би відповідав за працездатність і ніс фінансову відповідальність за нероботу чи несвоєчасне переключення у випадку блекауту. Це все лягає на банк: цим займаються начальники відділень плюс технічна допомога персоналу», — каже заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.
За даними НБУ, мережа Power Banking охоплює 1827 відділень банків, що становить 40% від загальної кількості діючих відділень у майже 300 населених пунктах.
Читайте також
Простіше це вирішується в банках з меншою мережею.
«У нас невелика кількість відділень, тому ми залучили аутсорсингову компанію, яка займається підключенням в регіонах. Для того щоб їх представники під’їхали до нашого відділення і підключили генератор, потрібно від 30 до 50 хвилин. В Києві ми найняли в штат електриків. І це теж виявилося не дуже простим завданням, тому що попит на електриків значно збільшився», — розповіла директорка департаменту підтримки та координації роботи мережі Правекс Банку Людмила Кіндер.
Заступник голови правління Кредобанку Олег Нога згадав, що «були проблеми у деяких банків із забезпеченням валютної готівки».
Читайте також
Виникали й більш неочікувані питання.
«Ми отримали листи від Нацполіції, що вони не несуть матеріальної відповідальності за збереження цінностей в період відключення енергомереж. Ми по-різному забезпечуємо безпеку наших відділень, але якщо ми спільно вирішуємо цю задачу, то всі служби і органи влади і правопорядку повинні намагатися забезпечити державне завдання щодо роботи і безпеки критичної інфраструктури», — вважає голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.
Місце для вашої реклами
Технічні питання не єдині. «Power Banking — це не просто про генератори та старлінки, тобто про працездатність. Це необхідна передумова, але точно не достатня. Персонал має бути готовий відповідати на всі питання клієнтів інших банків та надавати послуги. Ми повинні видати кошти і максимально надати ширший перелік послуг, ніж ми надавали раніше», — каже Антон Тютюн.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.