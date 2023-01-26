Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності» — Finance.ua

Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності» Сьогодні 11:09 — Казна та Політика

Банкіри назвали проблеми розгортання банківських «пунктів незламності»

Банкіри розповіли про найбільші складнощі розбудови мережі банківських «пунктів незламності» під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

Заступник голови НБУ Олексій Шабан зазначає, що навіть чергове відділення з генератором із мережі Power Banking не працює щохвилини з 9 ранку до 18 вечора.

«Банки на наших зустрічах міряються, в кого який час підключення. Тиждень тому було 20 хвилин, а зараз вкладаються в 8-10 хвилин. Ми розуміємо, що генератору потрібна технологічна перерва. Головне — щоб люди, які мешкають в районі цього відділення, знали, що вони зможуть прийти, не в будь-яку хвилину, але зможуть прийти і отримати свою готівку», — розповів Олексій Шабан.

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Складнощі виникають навіть в щоденному обслуговуванні генераторів.

«Генератор потрібно викатити (на вулицю. — Ред.). Він важить 100-200 кг, а у відділенні, наприклад, жінки працюють. Є й інші технологічні моменти. В Україні, на жаль, немає аутсорсорсингових компаній, які готові взяти такий обсяг: у нас 450 відділень в мережі Power Banking. Ми були б раді найняти одного аутсорсера, який би відповідав за працездатність і ніс фінансову відповідальність за нероботу чи несвоєчасне переключення у випадку блекауту. Це все лягає на банк: цим займаються начальники відділень плюс технічна допомога персоналу», — каже заступник голови правління Ощадбанк у, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.

За даними НБУ, мережа Power Banking охоплює 1827 відділень банків, що становить 40% від загальної кількості діючих відділень у майже 300 населених пунктах.

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Простіше це вирішується в банках з меншою мережею.

«У нас невелика кількість відділень, тому ми залучили аутсорсингову компанію, яка займається підключенням в регіонах. Для того щоб їх представники під’їхали до нашого відділення і підключили генератор, потрібно від 30 до 50 хвилин. В Києві ми найняли в штат електриків. І це теж виявилося не дуже простим завданням, тому що попит на електриків значно збільшився», — розповіла директорка департаменту підтримки та координації роботи мережі Правекс Банк у Людмила Кіндер.

Заступник голови правління Кредобанк у Олег Нога згадав, що «були проблеми у деяких банків із забезпеченням валютної готівки».

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Виникали й більш неочікувані питання.

«Ми отримали листи від Нацполіції, що вони не несуть матеріальної відповідальності за збереження цінностей в період відключення енергомереж. Ми по-різному забезпечуємо безпеку наших відділень, але якщо ми спільно вирішуємо цю задачу, то всі служби і органи влади і правопорядку повинні намагатися забезпечити державне завдання щодо роботи і безпеки критичної інфраструктури», — вважає голова правління Акордбанк у Олексій Руднєв.

Технічні питання не єдині. «Power Banking — це не просто про генератори та старлінки, тобто про працездатність. Це необхідна передумова, але точно не достатня. Персонал має бути готовий відповідати на всі питання клієнтів інших банків та надавати послуги. Ми повинні видати кошти і максимально надати ширший перелік послуг, ніж ми надавали раніше», — каже Антон Тютюн.

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