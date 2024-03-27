Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні — Finance.ua
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Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні

Валюта
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Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні
Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні
У Національному банку України (НБУ) можуть відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Як зазначається, наприкінці лютого Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків вперше здійснила перший періодичний огляд індикаторів валютного ринку (офіційного курсу нацвалюти до іноземних валют, облікової вартості банківських металів, довідкового значення курсу гривні до долара).

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Хоч валютна структура угод на українському валютному ринку підтверджує статус долара як ключової курсоутворюючої валюти, однак у сегменті операцій фінустанов з клієнтами кількість угод в євро ще до війни мала зростаючу тенденцію. Так, частка угод в євровалюті за операціями з придбання безготівкової валюти клієнтами наблизилася до 50%.
«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», — наголосили в Нацбанку.
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Також дійшли таких висновків для подальших дій:
  • хоч зараз індикатори валютного ринку країни та методологія розрахунку відповідають умовам та потребам ринку, проте варто доповнити розрахунком довідкового значення курсу нацвалюти до євро;
  • є доцільність у переході до єдиного (щоденного) переліку валют з метою встановлення офіційного курсу нацвалюти.
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За матеріалами:
Novyny.live
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