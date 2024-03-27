У МВФ виступають за подальше пом’якшення валютних обмежень в рамках Стратегії НБУ — Finance.ua

У МВФ виступають за подальше пом’якшення валютних обмежень в рамках Стратегії НБУ Сьогодні 10:32 — Валюта

У МВФ виступають за подальше пом’якшення валютних обмежень в рамках Стратегії НБУ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає до подальшого пом’якшення валютних обмежень, що наразі діють в Україні.

Про це йдеться у звіті МВФ

«Треба продовжувати пом’якшення валютного контролю на поетапній основі у відповідності до дорожньої карти валютної лібералізації в рамках Стратегії НБУ щодо зовнішнього захисту стабільності», — йдеться в ньому.

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В МВФ зазначили, що НБУ має продовжити використовувати цю стратегію як основу для наступного етапу коригування валютного контролю. Також в подальшому планується внесення Нацбанком змін до законодавства, щодо відновлення дискреційного права НБУ затверджувати або відхиляти винятки щодо транскордонних валютних операцій.

Очікується, що це має посилити застосування послідовного підходу до валютної лібералізації, як це передбачено Стратегією.

Також МВФ планує ретельно скоригувати валютний контроль, щоб підтримати економічне відновлення.

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«Наша валютна стратегія й надалі керуватиме нашими рішеннями щодо поступового послаблення валютних обмежень, якщо дозволять умови», — наголосили в МВФ.

Нагадаємо, Національний банк України вивчає можливість дозволу репатріації нових дивідендів та послаблення заборони на обслуговування зовнішніх боргів.

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УНІАН За матеріалами:

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