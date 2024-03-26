У МВФ наголосили на важливості незалежності керівників центробанків: ризики втручання зростають — Finance.ua

У МВФ наголосили на важливості незалежності керівників центробанків: ризики втручання зростають Сьогодні 09:13

У МВФ наголосили на важливості незалежності керівників центробанків: ризики втручання зростають

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила на важливості незалежності керівників центральних банків на тлі зростання ризиків політичного втручання в прийняття рішень банками та кадрові призначення.

Про це йдеться в статті Георієвої на сайті МВФ.

Зокрема, зараз керівники центробанків стикаються з закликами до зниження процентної ставки, навіть якщо це передчасно.

«Уряди та керівники центральних банків повинні протистояти цьому тиску», — пише глава МВФ.

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Натомість вона підкреслює, що керівники незалежних центральних банків ефективно керували пандемією, розв’язавши агресивне пом’якшення монетарної політики, що допомогло запобігти глобальній фінансовій кризі та прискорити відновлення. Згодом вони посилили монетарну політику, що допомогло зберегти інфляційні очікування та врешті знизити інфляцію до більш керованого рівня

«Хоча битва ще не завершена, їхній успіх наразі здебільшого пояснюється незалежністю та довірою, яку багато центральних банків здобули за останні десятиліття», — додає Георгієва.

Одне з досліджень МВФ, яке розглядає десятки центральних банків з 2007 по 2021 рік, показує, що банки з високими показниками незалежності були більш успішними в стримуванні інфляційних очікувань людей, що допомагає підтримувати інфляцію на низькому рівні.

Інше дослідження МВФ, яке відстежує 17 центральних банків Латинської Америки за останні 100 років, вивчає такі фактори, як незалежність прийняття рішень, чіткість повноважень і те, чи можна їх змусити кредитувати уряд. Було також встановлено, що більша незалежність пов’язана з набагато кращими результатами щодо інфляції.

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«Суть ясна: незалежність центрального банку має значення для цінової стабільності, а цінова стабільність має значення для стабільного довгострокового зростання. Але для володіння величезною владою в демократичних суспільствах довіра є ключовою», — йдеться в статті.

Крім цього, потужне управління та незалежність означають, що керівники центральних банків повинні мати контроль над своїми бюджетами та персоналом, а не підлягати легкому звільненню на основі їхніх політичних поглядів або дій, вжитих у рамках законних повноважень. Натомість вони мають бути підзвітними та прозорими.

Інші гілки влади несуть чіткі обов’язки щодо надання допомоги головам центральних банків у досягненні поставлених перед ними цілей і подолання майбутніх небезпек. Це стосується не лише законів, які проголошують незалежність, а й дотримання букви та духу таких законів.

Економічна Правда За матеріалами:

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