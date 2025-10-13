Що найчастіше ламається в електромобілях
Нові результати опитування, проведеного британським виданням What Car?, показали, що середній рівень задоволеності власників електромобілів знизився.
Особливо це помітно в сегменті компактних моделей, де середній бал упав із 90,7% до 87,7%. Водночас електричні кросовери утримують вищі показники — близько 89,3%.
Як повідомляє Interia, більшість проблем, на які скаржаться власники, не пов’язані з електричною частиною автомобіля.
На які поломки найчастіше скаржаться власники електрокарів
Найчастіше несправності стосуються систем, спільних із традиційними авто з двигуном внутрішнього згоряння: мультимедіа та навігації, електричних систем кузова, кондиціонера та підвіски. Це свідчить, що головною причиною невдоволення стають збої в програмному забезпеченні або периферійних системах, а не в батареях чи електродвигунах.
Попри загальне зниження рейтингу, деякі моделі демонструють стабільну надійність.
- Mini Electric став лідером опитування — лише 5% власників повідомили про незначні несправності, переважно з 12-вольтовим акумулятором.
- Nissan Leaf отримав 11% скарг, які у більшості випадків усували менш ніж за добу.
- BMW i3 також визнали надійним, хоча власники часто оплачували ремонт самостійно.
Водночас деякі популярні моделі продемонстрували змішані результати. Tesla Model 3 і Model Y значно покращили свої позиції: попри 27% зафіксованих несправностей, у більшості випадків виробник швидко покривав витрати. Особливо високий бал отримала Model Y серед кросоверів.
