Що найчастіше ламається в електромобілях

Технології&Авто
29
Нові результати опитування, проведеного британським виданням What Car?, показали, що середній рівень задоволеності власників електромобілів знизився.
Особливо це помітно в сегменті компактних моделей, де середній бал упав із 90,7% до 87,7%. Водночас електричні кросовери утримують вищі показники — близько 89,3%.
Як повідомляє Interia, більшість проблем, на які скаржаться власники, не пов’язані з електричною частиною автомобіля.

На які поломки найчастіше скаржаться власники електрокарів

Найчастіше несправності стосуються систем, спільних із традиційними авто з двигуном внутрішнього згоряння: мультимедіа та навігації, електричних систем кузова, кондиціонера та підвіски. Це свідчить, що головною причиною невдоволення стають збої в програмному забезпеченні або периферійних системах, а не в батареях чи електродвигунах.
Попри загальне зниження рейтингу, деякі моделі демонструють стабільну надійність.
  • Mini Electric став лідером опитування — лише 5% власників повідомили про незначні несправності, переважно з 12-вольтовим акумулятором.
  • Nissan Leaf отримав 11% скарг, які у більшості випадків усували менш ніж за добу.
  • BMW i3 також визнали надійним, хоча власники часто оплачували ремонт самостійно.
Водночас деякі популярні моделі продемонстрували змішані результати. Tesla Model 3 і Model Y значно покращили свої позиції: попри 27% зафіксованих несправностей, у більшості випадків виробник швидко покривав витрати. Особливо високий бал отримала Model Y серед кросоверів.
Раніше Finance.ua повідомляв, що на фоні того, що електромобілі стають дедалі популярнішими, більшість потенційних власників ставить собі логічне питання: наскільки довговічні ці авто і чи дійсно вони економні в довгостроковій перспективі? У статті ми розібралися, скільки загалом можуть прослужити електромобілі та в яку суму обійдеться обслуговування.
За матеріалами:
AvtoDream
Авто
