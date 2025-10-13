Що найчастіше ламається в електромобілях Сьогодні 03:50 — Технології&Авто

Що найчастіше ламається в електромобілях

Нові результати опитування, проведеного британським виданням What Car?, показали, що середній рівень задоволеності власників електромобілів знизився.

Особливо це помітно в сегменті компактних моделей, де середній бал упав із 90,7% до 87,7%. Водночас електричні кросовери утримують вищі показники — близько 89,3%.

Як повідомляє Interia, більшість проблем, на які скаржаться власники, не пов’язані з електричною частиною автомобіля.

На які поломки найчастіше скаржаться власники електрокарів

Найчастіше несправності стосуються систем, спільних із традиційними авто з двигуном внутрішнього згоряння: мультимедіа та навігації, електричних систем кузова, кондиціонера та підвіски. Це свідчить, що головною причиною невдоволення стають збої в програмному забезпеченні або периферійних системах, а не в батареях чи електродвигунах.

Попри загальне зниження рейтингу, деякі моделі демонструють стабільну надійність.

Mini Electric став лідером опитування — лише 5% власників повідомили про незначні несправності, переважно з 12-вольтовим акумулятором.

Nissan Leaf отримав 11% скарг, які у більшості випадків усували менш ніж за добу.

BMW i3 також визнали надійним, хоча власники часто оплачували ремонт самостійно.

Водночас деякі популярні моделі продемонстрували змішані результати. Tesla Model 3 і Model Y значно покращили свої позиції: попри 27% зафіксованих несправностей, у більшості випадків виробник швидко покривав витрати. Особливо високий бал отримала Model Y серед кросоверів.

Раніше Finance.ua повідомляв, що на фоні того, що електромобілі стають дедалі популярнішими, більшість потенційних власників ставить собі логічне питання: наскільки довговічні ці авто і чи дійсно вони економні в довгостроковій перспективі? У статті ми розібралися , скільки загалом можуть прослужити електромобілі та в яку суму обійдеться обслуговування.

