0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

Технології&Авто
15
Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження
Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження
Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.
Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років.
Як зазначають дослідники, висновки базуються на аналізі дев’яти місяців активності понад 200 тисяч анонімних користувачів сервісу Microsoft Bing Copilot протягом 2024 року.
Читайте також
Згідно з даними, ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш «сумісними» з алгоритмами.
Раніше Finance.ua також повідомляв, що серед усіх професій засновник Microsoft Білл Гейтс виокремлює програмування як таке, що завжди потребуватиме людського втручання. На його думку, саме програмістів не зможе замінити жоден ШІ.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems