Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.

Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років.

Як зазначають дослідники, висновки базуються на аналізі дев’яти місяців активності понад 200 тисяч анонімних користувачів сервісу Microsoft Bing Copilot протягом 2024 року.

Читайте також 7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект

Згідно з даними, ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш «сумісними» з алгоритмами.

програмування як таке, що завжди потребуватиме людського втручання. На його думку, саме програмістів не зможе замінити жоден ШІ. Раніше Finance.ua також повідомляв , що серед усіх професій засновник Microsoft Білл Гейтс виокремлюєяк таке, що завжди потребуватиме людського втручання. На його думку, саме програмістів не зможе замінити жоден ШІ.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.