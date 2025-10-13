Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження
Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.
Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років.
Як зазначають дослідники, висновки базуються на аналізі дев’яти місяців активності понад 200 тисяч анонімних користувачів сервісу Microsoft Bing Copilot протягом 2024 року.
Згідно з даними, ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш «сумісними» з алгоритмами.
Раніше Finance.ua також повідомляв, що серед усіх професій засновник Microsoft Білл Гейтс виокремлює програмування як таке, що завжди потребуватиме людського втручання. На його думку, саме програмістів не зможе замінити жоден ШІ.
Поділитися новиною
Також за темою
Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження
Що найчастіше ламається в електромобілях
Найпопулярніші гібридні авто вересня: нові та вживані
Honda пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори
Kia завершує виробництво Soul після 16 років на ринку
YouTube Music тестує функцію перекладу текстів пісень