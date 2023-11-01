НБУ працює над тим, щоб додати карту з відділеннями Power Banking у Дію — Finance.ua

НБУ працює над тим, щоб додати карту з відділеннями Power Banking у Дію Сьогодні 12:42

НБУ працює над тим, щоб додати карту з відділеннями Power Banking у Дію

Національний банк України створить карту відділень банків, які входять у мережу Power Banking і працюватимуть під час блекаутів. Регулятор планує інтегрувати її у застосунок «Дія».

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, нині вже 53% банків, які працюють в Україні, об'єднані в єдину мережу Power Banking. Це означає, що у разі, якщо настане блекаут через російські обстріли енергетичної інфраструктури України, 2 430 відділень банків все ж функціонуватимуть.

Національний банк України планує зробити на своєму сайті карту відділень, які працюватимуть у разі вимкнення електроенергії та за відсутності мобільного зв’язку. Крім того, кожна з таких філій має відповідні таблички про те, що входить до мережі Power Banking.

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«Ми, до речі, працюємо зараз над тим, щоб інтегрувати цю систему в „Дію“, щоб вона була під рукою», — сказав Пишний в інтерв'ю програмі «Факти ICTV».

Він зазначив, що відділення банків з мережі Power Banking обладнані генераторами й системами супутникового зв’язку.

«Якщо Національний банк змушений буде через блекаут активувати цю мережу, вона працюватиме як загальнонаціональна мережа, незалежно від того, клієнтом якого банку ви є. Ці всі відділення будуть працювати ніби один системний банк», — пояснив Пишний та додав, що цим проєктом вже цікавляться колеги з Євросоюзу.

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