«Проєктуй і будуй»: уряд ухвалив постанову про запровадження в ОПК експериментального проєкту

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження експериментального проєкту в оборонно-промисловому комплексі. В її основі принцип «Проєктуй і будуй».

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Ухвалене рішення дозволить пришвидшити дублювання виробничих потужностей одного з ключових підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

Після практичного відпрацювання положень експерименту, його дія може бути розширена на інші сегменти вітчизняного ОПК.

Відповідно до чинного законодавства будь-яке будівництво складається з кількох основних стадій: від проєктування до введення в експлуатацію. І кожний наступний етап не може розпочинатися до завершення попереднього, що суттєво затягує створення нових виробничих об’єктів. Постанова передбачає спрощений механізм.

Що зміниться

Зокрема, проєктування та будівництво в межах експериментального проєкту можуть виконуватися одночасно.

Підприємство, яке бере участь в експериментальному проєкті, матиме право укладати договори про постачання ресурсів (води, газу, тепла, електричної енергії) без зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Ухвалене рішення забезпечить швидке резервування виробничих потужностей для безперебійного постачання продукції оборонного призначення державним замовникам.

