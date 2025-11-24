Український ОПК у 2025 році зріс до $35 млрд — Міноборони
У 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Спроможності галузі збільшились до $35 млрд проти $1 млрд у 2022 році, а мережа збройних виробництв розширилася до 900 підприємств, більшість із яких — приватні.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«За три роки ми трансформували невеликий сектор у динамічну індустрію, яка стала фундаментом нашої обороноздатності», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.
За її словами, навколо галузі сформувалася потужна інноваційна екосистема з понад двох тисяч команд, що розробляють новітні технології, компоненти та рішення для фронту. Україна суттєво збільшила виготовлення боєприпасів і наростила виробництво ракетного озброєння.
«Ми досягли рівня виробництва, який значно перевищує наші можливості внутрішніх закупівель. Підтримка партнерів — критично важлива, щоб індустрія зберегла темп і могла розширювати потужності», наголосила Гвоздяр.
Роль ОПК в економіці
У 2023 році зростання ВВП становило 5,5%, з яких на оборонну промисловість припадало 1,5%, а у 2024 році ВВП зріс на 2,9%, з часткою ОПК 1,2%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство освіти і науки України хоче зацікавити абітурієнтів вступати на спеціальності, які нині мають значення для оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості та машинобудування. Протягом останніх двох років МОН активно інвестує у модернізацію обладнання для підготовки фахівців цих напрямів: верстальників, операторів верстатів із програмним керуванням, зварювальників, токарів тощо.
Станом на червень 2025 року в Україні налічувалося близько 800 оборонних підприємств, здатних виробляти продукцію на $35−40 млрд на рік. Реалістичні обсяги експорту оцінюють у $1−2 млрд, але у перспективі Україна може вийти на довоєнний рівень постачань.
