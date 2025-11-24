День фінансів: «згортання» Національного кешбеку, плани щодо підвищення зарплат Сьогодні 18:10

Понеділок, 24 листопада. З’явилися дані, що 94% компаній підвищили зарплати у 2025 році. 😲 Покажіть цю статистику вашому керівнику — нехай знає, що ринок не спить! Водночас, експерти порахували, скільки років «живе» ФОП в IT, та скільки років потрібно орендувати квартиру, щоб «переплатити» її вартість.

Згортання «Нацкешбеку» та «Зимова підтримка»

У понеділок, 24 листопада, українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти. Із 25 листопада допомогу почнуть виплачувати в сільських відділеннях по всій країні. В першу чергу допомогу нарахують майже 2 мільйонам громадян, які отримують її автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту.

Водночас Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек.

🔎 Тепер не можна витратити кошти у місцях харчування, на страхування, похоронні служби, у закладах здоров’я та краси, лікарські та медичні послуги, оплачувати мобільні тарифи чи інтернет, розваги тощо. Детально про те, що не можна оплатити Нацкешбеком, і де він працюватиме — розповідаємо тут

Крім того, у ЗМІ з’явилась інформація , що з травня наступного року українцям можуть взагалі припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». А при відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше — з 1 січня наступного року.

Пізніше у Мінекономіки спростували це.

💬 «Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — заявили в міністерстві.

Результати переговорів у Женеві

У неділю, 23 листопада, представники Сполучених Штатів та України провели в Женеві обговорення американської мирної пропозиції припинення війни. За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ. Обидві сторони назвали консультації дуже продуктивними.

Після появи подробиць нового мирного плану США українські акції на Варшавській фондовій біржі продемонстрували значне зростання

Курс валют в Україні

Як розповів перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, жодної публічної заяви МВФ про необхідність контрольованої девальвації в Україні не було. За його словами, НБУ ставить перед собою завдання підвищувати гнучкість курсу, щоб він реагував на зміни попиту та пропозиції на валютному ринку. Водночас у регулятора немає цілей щодо фіксованого рівня курсу або контрольованої девальвації. Йдеться лише про відповідність курсу ринковим умовам.

Зі свого боку членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла що на цьому тижні зовнішні фактори, зокрема рух цін на енергоносії та геополітичні ризики, створюватимуть фон для короткострокового тиску на гривню.

💬 «Якщо з’являться неочікувані новини щодо резервів, великих урядових витрат або зміни графіків міжнародної допомоги, ринок відреагує оперативно й може вийти за межі поточної стабільності», — прогнозує банкірка.

📝 Нагадаємо, що Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт, який передбачає впровадження у 2026 році ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%. У Нацбанку вважають ініціативу небезпечною. На думку регулятора, ресурс банківської системи обмежений, і подальше впровадження підвищеного податку на прибуток банків матиме негативний ефект для сектора. Що ж кажуть про ініціативу банки, читайте в нашій новій статті:

Ринок праці у 2026 році

Результати дослідження, яке провело ЄБА, показали , що в 2025 році 83% зарплати підвищили 96% роботодавців. У наступному році зарплати планують підвищити 94% компаній. Також 2% роботодавців розглядають можливість впровадження чотириденного робочого тижня. З іншого боку 74% компаній відчувають значний дефіцит кадрів. Одна з причин — виїзд молодих фахівців віком 18−22 роки.

Інше дослідження, яке провело robota.ua, показало , що бізнес готується до складного року. 55% очікують погіршення економічної ситуації порівняно з 2025 роком. 4% бізнесів планує скорочення персоналу.

До речі, Національне агентство кваліфікацій вирішило з’ясувати, які професії будуть актуальними в Україні вже в найближчому майбутньому. За посиланням коротко розповідаємо про 12 спеціальностей.

Тривалість життя ФОПа в ІТ

Дані Опендатабот свідчать , що медіана «життя» ІТ-ФОПа, що закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий бізнес завершується вже протягом першого року. Ще третина працює від одного до чотирьох років. У 2025 році 26 158 ІТ-підприємців припинили діяльність, тоді як було зареєстровано 18 605 нових ФОПів.

Строк дії карток в Ощадбанку

Ощадбанк продовжив строк дії своїх платіжних карток. Так, термін дії продовжено до 30 червня 2026 року. Автоматичне продовження стосується карток, строк дії яких сплив починаючи з лютого 2022 року. Водночас автоматичне продовження не відбудеться для деяких клієнтів. Кому слід звернутися до банку за новою карткою, щоб її не заблокували, — дізнавайтеся тут

Окупність оренди квартири

12−14 років. Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді (від 9 до 12 років). Понад 15 років оренди потрібно, щоб зрівнятися з вартістю купівлі житла у Харкові, Одесі та Києві. Аналітики сайту OLX Нерухомість розповіли , що в середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за. Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді (від 9 до 12 років). Понад 15 років оренди потрібно, щоб зрівнятися з вартістю купівлі житла у Харкові, Одесі та Києві.

🎬 Відмітимо, що мати справжній, додатковий пасивний дохід цілком реально. І шлях до нього лежить через інвестиції. У новому відео на нашому YouTube-каналі розповідаємо про інвестиційні тренди на 2026 рік. Розібратися у цьому нам допоможуть провідні фахівці та інвестори:

36 євро на місяць для пенсії

Українці, які через війну живуть за межами країни, можуть продовжувати формувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Добровільно сплачувати внески до ПФУ може будь-який громадянин, якщо його дані є в реєстрі застрахованих осіб і він не є пенсіонером. Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний страховий платіж. На сьогодні це 1 760 грн, тобто 22% мінімальної зарплати у 8 000 грн (приблизно 36 євро). Як укласти договір на добровільну участь онлайн — читайте тут

