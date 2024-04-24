Скільки готівки було в обігу українців до та після початку великої війни — Finance.ua

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Скільки готівки було в обігу українців до та після початку великої війни

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Скільки готівки було в обігу українців до та після початку великої війни
Скільки готівки було в обігу українців до та після початку великої війни
На руках у українців побільшало готівки — 780,3 мільярда гривень станом на квітень, що на 16 мільярдів більше, ніж на початку року.
Журналісти порталу «Слово і діло» розповіли, скільки готівки було в обігу до та після початку повномасштабної війни.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Станом на початок 2019 року в обігу в Україні було 400,1 млрд гривень готівкою (це на 10,7% більше, ніж на початку 2018-го). Найпопулярнішими були банкноти номіналом 200 гривень (найрідше зустрічалися двадцятки) та монети номіналом 10 копійок.
У квітні сума готівки знизилася до 375,4 млрд, у липні - до 393,8 млрд, у жовтні - до 391 млрд.
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На початок 2020-го сума готівки в обігу становила 425 млрд гривень (на 6,2% більше, ніж роком раніше). Найбільше, як і раніше, було банкнот номіналом 200 гривень та монет номіналом 10 копійок, а найрідкіснішими були купюри по тисячі гривень, випущені у жовтні 2019-го.
У квітні сума готівки була практично такою самою — 424,2 млрд, до липня збільшилася до 486,3 млрд, до жовтня — до 515,8 млрд.
У січні 2021-го в Україні в обігу було 558,5 млрд гривень готівкою. Зростання кількості готівки на третину в НБУ пояснили загальним зростанням фінансових заощаджень та попитом на ліквідні активи в умовах невизначеності через пандемію. У квітні сума готівки в обігу становила 553,8 млрд гривень, у липні - 585,2 млрд, у жовтні - 592,2 млрд.
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Перед початком повномасштабної війни на руках українці мали готівки на 627,6 млрд гривень (плюс 12,4% за рік). Найбільше в обігу було купюр по 200 гривень та монет номіналом 10 копійок.
У квітні 2022-го в обігу було 685 млрд гривень готівкою, у липні - 674 млрд, у жовтні - 677,7 млрд.
У Нацбанку розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення попит українців на готівку значно зріс через невпевненість у тому, чи працюватимуть банки та платіжні картки. Але з квітня це побоювання зникло, і попит почав поступово зменшуватись.
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Друга хвиля попиту відбулася у жовтні після початку ударів росії по енергетичній інфраструктурі та як наслідок перебоїв зі світлом.
На початку 2023-го сума готівки в обігу збільшилася на 14,1% - до 716,1 млрд гривень. Найбільше в обігу було банкнот номіналом 500 гривень (у НБУ відзначили зростання попиту на них) та 200 гривень.
У квітні сума готівки в обігу становила 676,1 млрд гривень, у липні - 711,9 млрд, у жовтні - 727,9 млрд.
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У січні поточного року в обігу було 764,4 млрд гривень готівкою, а до квітня сума зросла до 780,3 млрд. (плюс 2,1%). За даними НБУ, на одного українця зараз припадає 66 банкнот та 179 монет.
Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень. При цьому найактивніше зростає попит на купюри у тисячу гривень та монети номіналом 10 гривень.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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