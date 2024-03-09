У НБУ повідомили, які банкноти підроблювали найчастіше у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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У НБУ повідомили, які банкноти підроблювали найчастіше у 2023 році (інфографіка)

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У НБУ повідомили, які банкноти підроблювали найчастіше у 2023 році (інфографіка)
У НБУ повідомили, які банкноти підроблювали найчастіше у 2023 році (інфографіка), Фото: НБУ
Минулого року рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот становила 2,2 штуки на мільйон справжніх.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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«Торік на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти (за підсумками 2022 року — близько 2,2 банкноти)», — йдеться у повідомленні.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Які банкноти підробляли найчастіше

За даними відомства, у 2023 році найчастіше фальсифікували банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:
  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).
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Підробка іноземної валюти

У 2023 році рівень фальсифікації купюр іноземної валюти також був низьким. За минулий рік в Україні вилучили з обігу не більше сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році — близько шестисот).
Серед них переважали долари США — 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.
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Найчастіше шахраї підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Довідка Finance.ua:

  • на справжніх банкнотах повинні бути: водяні знаки, графічні елементи, вдрукована стрічка з полімеру, с зазначенням номіналу, елемент з оптично-мінливої фарби, що змінює колір в залежності від кута освітлення.
  • За даними Нацбанку, станом на 1 січня найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень, а найменше — 50 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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