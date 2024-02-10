Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами — Finance.ua

Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами Сьогодні 23:27 — Криптовалюта

Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами

У Таїланді від сплати податків на додану вартість (ПДВ) звільнили торгівлю Bitcoin та криптовалютами.

Про це повідомляє місцеве видання Bangkok Post.

Читайте також Ілон Маск запропонував використання криптовалюти біткоїн на Марсі

Міністерство фінансів країни планує стимулювати просування цифрових активів як альтернативний інструмент залучення капіталу. В уряді вважають, що це рішення підтримає зростання біткоїн-індустрії і надасть імпульсу економіці.

Від ПДВ звільняються авторизовані торговельні майданчики, брокери та дилери. Ця норма набула чинності з 1 січня 2024 року. Мінфін вважає, що нова податкова політика забезпечить подальше розширення ринку цифрових активів у країні. Проте у відомстві зазначили, що уряд має враховувати фінансову стабільність, використовуючи потенціал розвитку сектору.

Читайте також Названо країну з найвищим рівнем обізнаності про криптовалюти у світі

Жителі Таїланду досить активно використовують Bitcoin. Згідно з дослідженням компанії Forex Suggest, ця країна є одним з лідерів з продажу житла за Bitcoin.

Проте регулювання у Таїланді було досить суворим. З грудня 2021 року стартував процес створення регульованого криптовалютного ринку. У межах цього процесу з 1 квітня 2022 року в країні регулятивні органи рекомендували виключити ухвалення платежів у цифрових активах. Зокрема, серед ризиків зазначено такі: втрата вартості внаслідок цінової волатильності, кібератаки, відмивання грошей та витік персональних даних.

Читайте також Обсяг торгів криптовалютами перевищив $1 трлн у січні

Компаніям також заборонили рекламувати приймання платежів у цифрових активах, а також створювати системи, інструменти та гаманці для полегшення криптотранзакцій. Тим, хто порушив заборону, пригрозили тимчасовим призупиненням або ліквідацією послуги.

При цьому використання Bitcoin та криптовалют в інвестиційних цілях не заборонено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.