Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами — Finance.ua
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Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами

Криптовалюта
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Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами
Уряд Таїланду звільнить від сплати ПДВ торгівлю Bitcoin та криптовалютами
У Таїланді від сплати податків на додану вартість (ПДВ) звільнили торгівлю Bitcoin та криптовалютами.
Про це повідомляє місцеве видання Bangkok Post.
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Міністерство фінансів країни планує стимулювати просування цифрових активів як альтернативний інструмент залучення капіталу. В уряді вважають, що це рішення підтримає зростання біткоїн-індустрії і надасть імпульсу економіці.
Від ПДВ звільняються авторизовані торговельні майданчики, брокери та дилери. Ця норма набула чинності з 1 січня 2024 року. Мінфін вважає, що нова податкова політика забезпечить подальше розширення ринку цифрових активів у країні. Проте у відомстві зазначили, що уряд має враховувати фінансову стабільність, використовуючи потенціал розвитку сектору.
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Жителі Таїланду досить активно використовують Bitcoin. Згідно з дослідженням компанії Forex Suggest, ця країна є одним з лідерів з продажу житла за Bitcoin.
Проте регулювання у Таїланді було досить суворим. З грудня 2021 року стартував процес створення регульованого криптовалютного ринку. У межах цього процесу з 1 квітня 2022 року в країні регулятивні органи рекомендували виключити ухвалення платежів у цифрових активах. Зокрема, серед ризиків зазначено такі: втрата вартості внаслідок цінової волатильності, кібератаки, відмивання грошей та витік персональних даних.
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Компаніям також заборонили рекламувати приймання платежів у цифрових активах, а також створювати системи, інструменти та гаманці для полегшення криптотранзакцій. Тим, хто порушив заборону, пригрозили тимчасовим призупиненням або ліквідацією послуги.
При цьому використання Bitcoin та криптовалют в інвестиційних цілях не заборонено.
За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
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