Обсяг торгів криптовалютами перевищив $1 трлн у січні — Finance.ua
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Обсяг торгів криптовалютами перевищив $1 трлн у січні

Криптовалюта
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Обсяг торгів криптовалютами перевищив $1 трлн у січні
Обсяг торгів криптовалютами перевищив $1 трлн у січні
Обсяг торгів на централізованих криптовалютних біржах за неповний січень 2024 року уже перевищив $1 трлн.
Курс біткойна при цьому почав зростати після корекції, подолавши планку $42 тис.
Експерти вважають, що корекція була пов’язана з перегрітим ринком в очікуванні схвалення біткойн-ETF. Після її завершення можливе відновлення «бичачого» тренду з потенціалом зростання до локальних максимумів — спочатку до $50 тис., а до кінця року і до $69 тис.
За даними The Block, обсяг торгів на централізованих криптовалютних біржах у січні вже перевищив $1 трлн. Так відбувається другий місяць поспіль.
Ще недавно на ринку криптовалют спостерігалася корекція, але тепер, за даними CoinMarketCap, вартість біткойна перевищила $42,3 тис. (зростання на 1,7% за тиждень). Курси інших криптовалют, втім, досі знижуються: ефір торгується на рівні $2,2 тис. (падіння на 8%), XRP та Cardano втрачають близько 4%, Dogecoin подешевшав на 8%, лише Solana росте майже на 6%.
За матеріалами:
borgexpert
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