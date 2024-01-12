Ілон Маск запропонував використання криптовалюти біткоїн на Марсі — Finance.ua

Ілон Маск запропонував використання криптовалюти біткоїн на Марсі Сьогодні 04:00 — Криптовалюта

Ілон Маск запропонував використання криптовалюти біткоїн на Марсі

Підприємець-мультимільярдер Ілон Маск запропонував використання біткоїна на Марсі. У статті Space на платформі X, опублікованій генеральним директором ARK Invest Кеті Вуд , Маск спочатку відкинув ідею використання ВТС як валюти на Марсі через значний час, необхідний для розрахунків за транзакціями. Втім, думка бізнесмена змінилась.

«Було б доцільно використовувати якусь криптовалюту на Марсі. Але ви не можете використовувати біткоїн , тому що здійснення транзакцій триває надто довго», — наголосив Маск.

Однак після усного мозкового штурму Маск дійшов висновку, що використання ВТС у космосі цілком реальне. Підприємець зазначив, що Земля знаходиться лише у восьми світлових хвилинах від Сонця, тоді як Марс — приблизно у 12 світлових хвилинах.

«Можливо, ви зможете використовувати біткоїн на Марсі, втім, це буде складно», — заявив Ілон Маск, додавши, що на планеті може виникнути потенційна потреба в локальній мережі.

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Після цього Маск погодився з розробником ядра біткоїна Меттом Коралло, що повільну швидкість ВТС-транзакцій можна вирішити за допомогою локалізованої мережі Lightning Network. Наразі біткоїн витрачає до однієї години на захист транзакцій, оскільки його блокчейн збирає їх у 10-хвилинні блоки, вимагаючи підтвердження шести блоків перед тим, як транзакція буде завершена.

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