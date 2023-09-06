Названо країну з найвищим рівнем обізнаності про криптовалюти у світі — Finance.ua

Названо країну з найвищим рівнем обізнаності про криптовалюти у світі
Аналітична компанія ConsenSys опублікувала свіже дослідження, де повідомила, що Нігерія є країною з найвищим рівнем обізнаності про криптовалюти у світі.
Так, 99% респондентів-нігерійців заявили, що знають про криптовалюти, 70% розуміють технологію блокчейн, а 90% готові інвестувати у цифрові активи. Такі країни, як Нігерія та ПАР, розглядають криптовалюти як шлях до високих фінансових можливостей та економічної стабільності.
Зацікавленість Нігерії до цифрових активів підтверджує й аналітика Google Trends. За підрахунками експертів, понад 50% дорослих жителів країни щомісячно інвестують у цифрові активи. Багато громадян Нігерії надають перевагу зберіганню заощаджень у токенах, а не у фіатній валюті - все через постійну девальвацію нігерійської найри.
До купівлі криптовалюти нігерійців заохочує влада країни, яка просуває політичну кампанію «Нігерія без готівки», таким чином уряд прагне збільшити використання eNaira — цифрової валюти Центрального банку (CBDC). ЦБ Нігерії ще 6 грудня видав директиву для фінансових компаній, де зазначається, що фізичні та юридичні особи тепер можуть знімати з банкоматів всього $45 на день і $225 на тиждень.
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Думки щодо доцільності та причин використання цифрових активів у Нігерії відрізняються. Влада вважає, що пропагуючи політику «безготівкових платежів», вдасться зміцнити державну платіжну систему. Деякі учасники біткоїн-спільноти країни, навпаки, звинувачують державу у бездіяльності: «У Нігерії масово поширюється BTC, оскільки уряд країни взагалі не допомагає громадянам, а молодь шукає будь-який можливий спосіб заробити та зберегти свої гроші».
Щодо державної криптовалюти eNaira, показники її впровадження були низькими з моменту запуску — від 25 жовтня 2021 року. Центральний банк країни намагався переконати нігерійців не нехтувати CBDC, оскільки національний цифровий актив використовували менше ніж 0,5% населення. За даними трекера CBDC американського аналітичного центру Atlantic Council, Нігерія є однією з 11 країн світу, які ввели CBDC у свою економіку.
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