НБУ планує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні — Finance.ua

НБУ планує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

НБУ планує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні

Національний банк України виставив для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм закону «Про Національний банк України», що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;

спростити порядок обміну НБУ громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, — НБУ має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

удосконалити норми щодо проведення НБУ навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Обмін пошкоджених банкнот

Нагадаємо, Національний банк України зобов’язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні.

Обміну підлягають банкноти, пошкоджені внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження. Обміну підлягають:

банкноти, що не мають ознак підроблення;

банкноти, що мають ознаки зношення, значного зношення або пошкодження.

До банкнот, що мають ознаки значного зношення або пошкодження належать:

банкноти, пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або з утраченими частинами (отворами), що зберегли цілу частину, площа якої не менше ніж 55% початкової площі банкноти

банкноти, розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові серійні номери, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, банкноти, складені (склеєні) з двох суміжних частин різних банкнот одного номіналу та дизайну, якщо одна з частин має не менше ніж 50% початкової площі, а загальна площа цих частин становить не менше ніж 98% початкової площі банкноти, забруднення, плями, написи, відбитки штампів/печаток, крім штампів або написів про погашення «до обміну», «неплатіжна» (уключаючи видимі під дією ультрафіолетових променів) площею кожні понад 400 мм-2, колір яких контрастує з кольором навколишнього зображення або навколишньої незадрукованої ділянки банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);

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банкноти, які внаслідок забруднення мають свічення під дією ультрафіолетових променів по всій площині банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);

банкноти, оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення оперативних заходів чи слідчих дій.

Куди звертатися

Нагадаємо, значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти.

Звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях.

В інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків ( Ощадбанк , Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

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