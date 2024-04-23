НБУ назвав найпоширенішу банкноту в Україні — Finance.ua

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НБУ назвав найпоширенішу банкноту в Україні

Особисті фінанси
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НБУ назвав найпоширенішу банкноту в Україні
НБУ назвав найпоширенішу банкноту в Україні
Станом на 1 квітня в Україні найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень. Найменше — 50 гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
«У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд грн. Це лише на 16 млрд грн, або на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн)», — сказано в повідомленні.

З чим пов’язане зростання готівки в обігу

«Такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами. Традиційно у I кварталі року поруч із помірним зростанням відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди», — зазначили в Нацбанку.

Загальна статистика

У готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало:
  • 66 банкнот (на 1 січня 2024 року — 66);
  • 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року — 177).
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно).
Найменше в обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком цього року», — підсумували в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот становила 2,2 штуки на мільйон справжніх;
  • у 2023 році рівень фальсифікації купюр іноземної валюти також був низьким. За минулий рік в Україні вилучили з обігу не більше сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році — близько шестисот);
  • поява нових банкнот гривні, які люди отримують, знімаючи готівку, не має стосунку до «друку коштів» для підтримки бюджету.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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