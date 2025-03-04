Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $2,3 млрд — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $2,3 млрд Сегодня 14:39 — Валюта

Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $2,3 млрд

Дефицит текущего счета платежного баланса составил 2,3 млрд долларов (в январе 2024 года 0,9 млрд долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Дефицит расширился, прежде всего вследствие увеличения отрицательного сальдо торговли товарами за счет одновременного сокращения экспорта и увеличения импорта.

Кроме того, баланс первичных доходов стал отрицательным за счет одновременного сокращения оплаты труда и роста выплат по инвестиционным доходам.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета составил 2,2 млрд долларов (в январе 2024 года — 0,6 млрд долларов).

Экспорт товаров снизился на 13% (в декабре 2024 года — на 1,1%), импорт товаров увеличился на 7,7% (в декабре 2024 года — на 10,1%).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 6,1%, а их импорт — на 24,1%.

Объемы экспорта товаров составили 2,9 млрд долларов.

Больше всего сократился экспорт продовольственных товаров — на 18,1% (по сравнению с декабрем — на 8,4%).

Из продовольственных товаров больше всего снизился экспорт зерновых культур (на 17,5% по сравнению с декабрем вырос на 0,3%), семян масличных культур (на 47,7% по сравнению с декабрем снизился на 37,1%), масел и жиров (на 8,8% по сравнению с декабрем вырос на 0,3%) и продукции пищевой промышленности (на 13,4%, по сравнению с декабрем снизился на 19%).

Объемы импорта товаров составили 5,3 млрд долларов.

Импорт рос как за счет энергетического импорта (на 26,3%, к декабрю 2024 года — на 4,8%), так и за счет его неэнергетической составляющей (на 5,2%, к декабрю 2024 года сократился на 27,3%).

Почти весь рост был обеспечен импортом продукции машиностроения (на 14,1% по сравнению с декабрем — на 24,9%).

Дефицит сводного платежного баланса составил 0,9 млрд долларов (в январе 2024 года — 1,9 млрд долларов).

По состоянию на 01 февраля 2025 года объем международных резервов составил 43 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5,3 месяца.

Ранее сообщалось, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2024 году составил 13,4 млрд долларов (7,1% от ВВП3) по сравнению с 9,6 млрд долларов (5,4% от ВВП) в 2023 году.

Українські Новини По материалам:

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