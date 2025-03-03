Количество платежных карт выросло на 15% до 132 млн штук в 2024 году — Finance.ua

Количество платежных карт выросло на 15% до 132 млн штук в 2024 году Сегодня 15:43 — Финтех и Карты

Количество платежных карт выросло на 15% до 132 млн штук в 2024 году

В 2024 году увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями на 15% до 132 млн штук по сравнению с 2023 годом.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Рост произошел в частности за счет эмиссии платежных карт в рамках государственных программ социальной поддержки граждан «Национальный кешбэк», «Зимова єПідтримка», «єКнига».

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции.

Так, количество активных карт за год выросло на 13% - до 58,8 млн шт. (44,5% эмитированных платежных карт).

В течение 2024 года также продолжалась тенденция прошлых лет по росту количества бесконтактных активных платежных карт.

Их количество в декабре 2024 года увеличилось на 14% по сравнению с декабрем 2023 года — до 35 млн карт.

В общей сложности более половины (60%) активных платежных карт — бесконтактные.

Также сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты (NFC-технология).

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Так, в декабре 2024 по сравнению с декабрем 2023-го их количество увеличилось на 33% - до 16,5 млн.

То есть токенизирована каждая четвертая активная платежная карта

В результате, примерно 95% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2024 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.

За 2024 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2023 годом увеличилось на 10,5% - до 496,6 тыс. (из них 97,5% - бесконтактные терминалы).

Это также превышает количество платежных терминалов на конец 2021 года — на 16,4%.

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То есть, терминальная сеть в Украине по количеству полностью восстановилась от потерь первого года полномасштабного вторжения и продолжает расширяться.

Количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в сети Интернет, по итогам 2024 года также возросло — на 12,8% по сравнению с 2023 годом, до 518,4 тыс. (по состоянию на 01.01.2024 — 459,7 тыс.).

Количество работающих банкоматов оставалось почти неизменным в течение 2024 года (15,7 тыс.).

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