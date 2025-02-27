НБУ призывает Revolut получить лицензию на работу в Украине — Finance.ua

НБУ призывает Revolut получить лицензию на работу в Украине Сегодня 13:01 — Финтех и Карты

НБУ призывает Revolut получить лицензию на работу в Украине

Национальный банк Украины подчеркнул необходимость лицензирования деятельности компании Revolut на украинском рынке.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Revolut Bank UAB — это иностранный банк, зарегистрированный в Литве, который предоставляет финансовые услуги на основе лицензии, позволяющей ему работать в странах Европейского Союза. Согласно Закону Украины „О банках и банковской деятельности“ единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Для любой из этих форм требуется разрешение Национального банка Украины», — говорится в сообщении.

При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели. Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также является предметом консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта.

«На сегодняшний день Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности, — отмечает регулятор и добавляет, что поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий. — Но считаем целесообразным отметить, что все участники рынка должны действовать в пределах законодательных и регуляторных требований».

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Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

«Учитывая сложившуюся позицию и в рамках предоставленных законодательством полномочий Национальный банк Украины подчеркивает, что будет действовать в пределах определенного законодательством пруденциального мандата и будет принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение стабильности банковской системы Украины, реагирование на нарушение законодательства для защиты интересов вкладчиков и клиентов банков», — подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

11 февраля этого года компания официально объявила о начале работы в Украине. Чтобы получить карту Clear Sky, нужно пожертвовать не менее 5 фунтов стерлингов или эквивалентную сумму Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Учетная запись Revolut предлагает возможность обмена иностранной валюты и денежных переводов более чем в 30 валютах, и бесплатные денежные переводы по всему миру между клиентами Revolut;

Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине и считает рынок страны приоритетным;

глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Revolut не обращался к регулятору по поводу выхода на украинский рынок. В то же время, НБУ внимательно следит за ситуацией и готов незамедлительно отреагировать в случае нарушения законодательства.

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