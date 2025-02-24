Банкиры отреагировали на возможный старт работы Revolut в Украине — Finance.ua

Банкиры отреагировали на возможный старт работы Revolut в Украине Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

Банкиры отреагировали на возможный старт работы Revolut в Украине

В начале февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Финучреждение планирует получить банковскую лицензию в Украине. Украинские банкиры отреагировали на такое событие.

Во время FinYear 2025 года председатель правления UnexBank Иван Свитек рассказал, что он уже давно пользуется этим банком, но, по его мнению, начало работы Revolut мало повлияет на Украину.

Со своей стороны, заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что очень хорошо, когда такие технологические компании заходят на рынок, даже пока в ограниченном функционале.

«Это рост конкуренции. Нам банкам будет намного труднее, но клиент точно выиграет, потому что будет улучшаться клиентский опыт. Я надеюсь, что они получат лицензию, не знаю, когда это будет, потому что это непростая задача. Надеюсь, что к нам и в дальнейшем будут приходить такие сильные международные игроки», — прокомментировал Табак.

Заместитель председателя правления ПУМБ по вопросам корпоративного бизнеса Сергей Магдич отметил, что Revolut анонсировал свой выход на украинский рынок еще в конце 2022 года.

«Почему-то не спешили, ждали, но очень хорошо, что они зашли сейчас. Это очень хорошо для потребителей, для клиентов и для банков тоже. Это улучшение клиентского опыта и возможность использования лучших практик. Мы, когда строим наше приложение, смотрим не только на конкурентов в Украине, но и на мощных лидеров, таких как Revolut, N26, Monzo и других в странах Евросоюза. Возможность интеграции и использования данных через „Дію“ для открытия счета в валюте для украинцев — это очень удобно. Поэтому я считаю это очень хорошо. Насколько я понимаю, существует возможность перевода до 100 тысяч гривен в валюте, там есть и крипта , и все остальное. Я думаю, что это мощный шаг со стороны иностранных игроков во время полномасштабного вторжения», — рассказал Магдич.

Он добавил, что общался с регулятором, но Revolut пока не обращался за лицензией, но где-то через год они точно обратятся.

Это мощный и сигнал, и вызов для других стать конкурентнее и двигаться еще быстрее. Не только для тех, у кого много отделений и сеть, но и для тех, у кого нет отделений", — добавил банкир.

Директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Александр Мицура также соглашается, что любая конкуренция — это всегда хорошо, это стимул становиться лучше, прежде всего банкам, и проводить скорее цифрово-трансформационные проекты.

«Что касается Revolut, будет интересно понаблюдать, каким образом международный опыт работы будет сочетаться с нашими локальными ограничениями, введенными для операций. Это будет любопытно. На кого может повлиять с точки зрения игроков? Это, прежде всего, на цифровые банки, необанки, работающие вместе с Revolut плюс-минус в одинаковой сервисной модели. И, возможно, на тех игроков, у которых цифровой опыт очень низкий. Это, безусловно, любопытная новость. Я считаю, что вообще те, кто заходит в Украину из любой сферы, отрасли, это очень хорошо», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

в декабре прошлого года Revolut запустила бета-тестирование своего приложения в Украине;

11 февраля этого года компания официально объявила о начале работы в Украине. Чтобы получить карту Clear Sky, нужно пожертвовать не менее 5 фунтов стерлингов или эквивалентную сумму Агентству ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Учетная запись Revolut предлагает возможность обмена иностранной валюты и денежных переводов более чем в 30 валютах и ​​бесплатные денежные переводы по всему миру между клиентами Revolut. Украинские клиенты также смогут заказывать виртуальные и физические дебетовые карты;

Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине и считает рынок приоритетным;

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Revolut не обращался к регулятору относительно выхода на украинский рынок. В то же время, НБУ внимательно следит за ситуацией и готов немедленно отреагировать в случае нарушения законодательства.

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