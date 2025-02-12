Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні — Finance.ua

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні Сьогодні 16:43 — Фондовий ринок

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні

Британський необанк Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні та вважає ринок країни пріоритетним. Про це заявив керівник запуску нових ринків компанії Дмитро Стрельчук.

Про це пише Forbes Ukraine

За його словами, запуск Revolut в Україні — це лише перший крок, а стратегія компанії передбачає отримання статусу локального банку в кожній країні присутності. Паралельно з Україною компанія виходить на ринки Бразилії, Індії та Мексики. У Мексиці Revolut уже має банківську ліцензію, а в Бразилії та Індії нині триває тестовий запуск.

В Україні спостерігається високий інтерес користувачів до послуг Revolut. Поки що застосунок не підтримує гривневі картки, але компанія планує впровадити цю функцію після отримання ліцензії. Стрельчук зазначив, що точних термінів отримання ліцензії поки немає, однак переговори з Національним банком України тривають.

Зараз користувачі можуть переказувати кошти з картки Revolut на рахунки українських банків. Якщо отримувач має гривневу картку, переказ автоматично конвертується.

Нагадаємо, 11 лютого Revolut запустив в Україні дебетову картку Clear Sky. Для реєстрації в застосунку необхідно пройти ідентифікацію через «Дію». Раніше послугами банку могли користуватися лише українці за кордоном.

Фінтех-компанія Revolut заснована у 2015 році Миколою Сторонським та Владом Яценком. Головний офіс розташований у Лондоні. В Україні послуги компанії надає литовська Revolut Bank UAB, яка регулюється Європейським центральним банком і Банком Литви.

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